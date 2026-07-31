Con el propósito de contribuir a una solución integral que fortalezca la conectividad del Perú y mejore la experiencia de viaje de los pasajeros, Lima Airport Partners (LAP) propuso reducir la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional de US$ 10.05 (+ IGV) a US$ 6.40 (+ IGV) por pasajero, lo que representa una disminución superior a un tercio de la tarifa vigente establecida por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura Transporte de Uso Público (Ositran).

Esta propuesta implica un esfuerzo económico relevante, orientado a generar una solución equilibrada en beneficio de los pasajeros que realizan conexiones internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, LAP plantea incorporar la tarifa en el boleto aéreo, en línea con prácticas ampliamente utilizadas en la industria, lo que permitirá eliminar el pago presencial durante el proceso de transferencia y hacer más simple y eficiente la experiencia del pasajero.

“La propuesta que planteamos reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la conectividad del Perú, promoviendo condiciones que incentiven nuevas rutas, mayores frecuencias y una mayor competitividad del país como hub de servicios aeroportuarios, logísticos y comerciales para la región”, afirmó el gerente general de Lima Airport Partners, Juan José Salmón.

La iniciativa se enmarca en una propuesta integral basada en compromisos compartidos entre el aeropuerto y las aerolíneas, orientados a fortalecer la aviación comercial en el Perú. Entre estos compromisos destacan el desarrollo de nuevas rutas, el incremento de frecuencias y una mayor presencia operativa en Lima, generando más alternativas de conexión para los viajeros.

LIMA, 28 DE ENERO DEL 2025 Fotos a Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto

Disposición

Hasta el momento la propuesta no ha sido aceptada por las aerolíneas.

“Mientras la propuesta no sea aceptada e implementada, y la tarifa no sea incorporada en el boleto aéreo, continuará existiendo el pago presencial durante su conexión, proceso que esta iniciativa busca eliminar”, precisó Salmón.

Actualmente, más del 93% de los pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo hace para vuelos directos (origen-destino); mientras que el 7% corresponde a pasajeros en conexión.

En el primer semestre del año, el número de pasajeros internacionales con vuelos directos desde Lima creció 5.2%. En la actualidad, el aeropuerto conecta al Perú con 62 destinos (43 internacionales y 19 nacionales), mediante la operación de 23 aerolíneas. Para el cierre de este año, se proyecta alcanzar los 26.5 millones de pasajeros transportados.

Desde el inicio de la concesión hasta abril de 2026, LAP ha entregado al Estado peruano US$ 3,853 millones en el marco del contrato de concesión, consolidándose como un socio estratégico para el país.

En términos operativos, por cada S/ 100 que recibe la empresa, el 52% se destina al Estado peruano. Solo para este año se proyecta un aporte de US$ 277 millones. En paralelo, LAP ha realizado inversiones acumuladas por US$ 2,574 millones desde el inicio de la concesión, orientadas al desarrollo y modernización de la infraestructura aeroportuaria, contribuyendo al crecimiento sostenible del transporte aéreo en el Perú.