A pocos días de que Fujimori asuma la presidencia, Gestión revisó la propuesta que, según indica, busca la construcción de nuevos aeropuertos en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.

Estos proyectos se sumarían al terminal en marcha en Tingo María y a la idea de habilitar plenamente el aeropuerto de Pisco para recibir vuelos comerciales regulares, así como a la modernización de los 17 aeropuertos concesionados del país.

Pero, ¿qué tan viable resulta ampliar la red aeroportuaria del país? Aunque esta conectividad sigue siendo una de las principales brechas para impulsar el turismo y el desarrollo en las regiones, no solo basta con construir aeropuertos.

Para la extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, un punto importante antes de impulsar la creación de nuevos aeropuertos es determinar qué necesidades busca atender cada proyecto.

“Parece interesante porque se está hablando de ciudades que tienen potencial turístico que no están conectadas, actualmente, con el transporte aéreo. Se deben hacer los estudios de demanda para dimensionar cuáles son los tamaños y sobre todo también hacer las conexiones con el sector aeronáutico, o sea, con las líneas aéreas. Lo importante es resaltar que toda la infraestructura de transporte debe tener un fin, debe responder a necesidades o promover actividades o industrias como las turísticas, agroexportadoras o logísticas ”, comentó a Gestión.

En esa línea, el presidente de Proturismo, Tito Alegría, coincidió en que la conectividad es indispensable para el crecimiento del turismo, pero advirtió que una nueva infraestructura aeroportuaria no asegura, por sí sola, la llegada de vuelos comerciales y turistas.

“El aeropuerto no resuelve todos los problemas. No solo se debe ver la viabilidad técnica y geográfica, sino que también es vital la demanda y la cadena de valor para poder entender que antes de desarrollar un aeropuerto se tiene que hablar con las aerolíneas, con los stakeholders del turismo, con las autoridades locales”, refirió.

Para ambos especialistas, el caso del aeropuerto de Pisco deja una de las principales lecciones para los nuevos proyectos. Alegría recordó que la infraestructura fue construida sin contar con estudios suficientes sobre demanda y conectividad, por lo que hoy no ha logrado consolidar operaciones comerciales regulares.

Según indicó, esto ocurrió porque no se evaluaron previamente variables como el potencial turístico, la actividad económica y la demanda efectiva de pasajeros.

Por ello, Proturismo propuso que el próximo Gobierno instale una mesa de trabajo descentralizada para evaluar cada proyecto de manera integral.

“Un proyecto de aeropuerto puede ser una inversión o puede ser un gran gasto. Tiene que trabajarse muy bien el expediente de factibilidad para que realmente dinamice el desarrollo de cada región”, agregó.

Oxapampa tiene mayor potencial para un aeropuerto debido a su potencial turístico. (Imagen: Andina)

¿Qué proyectos tendrían mayor potencial?

Sobre la lista de nuevos aeropuertos planteados por el gobierno electo, los especialistas consideraron que no todos presentan el mismo potencial. Para ambos, Oxapampa destaca dentro de la lista debido a su potencial turístico.

Alegría recordó que hoy el viaje por carretera desde Lima -principal emisor de turistas internos- puede tomar más de 10 horas debido al tránsito en la Carretera Central.

“Aplaudimos la iniciativa de hacer un aeropuerto en Oxapampa. Sería importante no solamente por un tema turístico, sino porque se ha generado un destino de desarrollo inmobiliario importante para muchas familias. Si usted quiere ir a Oxapampa desde Lima es bien complicado porque debe pasar por Ticlio, por la Carretera Central donde hay mucho tráfico y, en épocas de invierno, hemos visto que puede terminar parándose uno en la carretera y tener que pernoctar con las heladas ”, indicó.

Pese a las complicaciones de acceso, al 2025, las cifras de ocupación hotelera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicaron que Oxapampa recibe alrededor de 293,915 arribos nacionales y 2,462 extranjeros al año. Los números podrían impulsarse con un terminal aéreo.

De hecho, Lazarte señaló que, si bien los estudios para los nuevos terminales deben partir de la demanda actual, también deben considerar que una infraestructura de este tipo, acompañada de otras inversiones, puede impulsar nuevas actividades económicas y aumentar el flujo de pasajeros con el tiempo.

“ En la medida que hagan programas territoriales de inversión sobre infraestructura crítica, como los aeropuertos, generas industrias y sectores productivos que van a hacer que esa demanda se incremente. El aeropuerto solo no te va a traer necesariamente el flujo, lo que necesitas es tener intervenciones o inversiones claves en esas regiones para promover más turismo y desarrollo económico ”, explicó.

Oxapampa recibe alrededor de 293,915 arribos nacionales y 2,462 extranjeros al año.

Lazarte añadió que otros con potencial para priorizar los terminales son Huancayo y Tingo María -que se encuentra en proceso con una pista de aterrizaje ya entregada a Corpac a inicios de 2026, acorde con el MTC- debido al impacto económico que pueden generar.

“(Junto a Oxapampa) son los que tienen un turismo por consolidarse para poder, sobre eso, generar industria y más crecimiento económico. No descarto que los otros terminales se puedan hacer, pero es importante una base de estudios. Al día de hoy probablemente no te va a dar la demanda para hacer un aeropuerto. Se debe hacer una intervención estratégica sobre la base de encontrar estos sectores económicos que te generan demanda”, agregó la exministra.

Respecto a Puno, recordó que ya cuenta con un contrato suscrito para mejorar su terminal en Juliaca, por lo que el reto pasa más por acelerar su ejecución.

Por su lado, el presidente de Proturismo consideró que, en otros casos como el de Chimbote, por ahora, no hay un sustento claro para construir un aeropuerto, teniendo en cuenta que la actividad productiva de la zona ya utiliza, principalmente, la infraestructura portuaria para movilizar su carga.

Asimismo, resaltó que antes de construir nuevos aeropuertos el Estado debería fortalecerse la conectividad de terminales que ya existen y promover más rutas entre ciudades del país, como Chiclayo-Cusco o Trujillo-Iquitos, sin pasar por Lima.

El reto de concretar los proyectos

Más allá de su viabilidad, Lazarte recordó que el desarrollo de un aeropuerto es un proceso que toma varios años. La ex titular del MTC explicó que primero deben elaborarse los estudios, definir el mecanismo mediante el cual se ejecutará el proyecto y luego iniciar el proceso para seleccionar al encargado de diseñarlo, construirlo y operarlo.

En paralelo, indicó, será necesario fortalecer la capacidad técnica de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad del MTC encargada de aspectos regulatorios y técnicos vinculados a este tipo de infraestructura.

Entonces, ¿cuánto tiempo demorarían en estar listos estos aeropuertos? Según estimó Lazarte, estructurar y adjudicar un proyecto de este tipo suele tomar entre dos años y medio y tres años. Si esos procesos comienzan al inicio del nuevo Gobierno y avanzan sin retrasos, las primeras obras podrían empezar antes de que concluya el siguiente quinquenio.

¿Aeropuerto de Pisco podría reactivarse para el turismo? Aunque está entre las iniciativas que se buscarían viabilizar, el proyecto tuvo problemas desde su concepción. Para Alegría, antes de seguir potenciando ese terminal debería fortalecerse primero la conexión terrestre con Lima, por ejemplo, mediante un tren de cercanías que facilite el traslado de pasajeros y que, eventualmente, haga más atractivo el destino para las aerolíneas.

Entre las principales propuestas de infraestructura se encuentran la creación de nuevos aeropuertos en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Puno, Huancavelica y Huancayo.