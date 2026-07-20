A pocos días de asumir como presidenta, Keiko Fujimori, en su plan de Gobierno, plantea iniciar la construcción de seis nuevos terminales regionales. | Foto: MTC
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Guadalupe Gamboa
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Más allá de culminar los accesos al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y poner en marcha el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, el plan del Gobierno de Keiko Fujimori pone sobre la mesa una ampliación de la infraestructura aeroportuaria del Perú hasta con seis nuevos terminales regionales.

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