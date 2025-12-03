La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó por mayoría -con 18 votos a favor y dos abstenciones- el dictamen para declarar de interés nacional la creación de la Zona Económica Especial de Oxapampa (ZEEO), en Pasco.

Con este dictamen, del Proyecto de Ley 11940/2024-CR, que tiene un artículo único, se busca declarar de interés nacional la creación de la ZEEO para impulsar y promover su desarrollo productivo, económico, industrial, tecnológico y comercial. Para ello, las entidades del Estado involucradas tendrían que realizar las coordinaciones correspondientes.

Sin embargo, la aprobación se da en un contexto en el que aún no se reglamenta la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), lo que mantiene detenidos los avances de ZEEP y otros proyectos similares a nivel nacional.

Antes de su aprobación en la Comisión de Economía, el proyecto de ley ya había recibido opiniones desfavorables de parte del Poder Ejecutivo.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de la Producción (Produce) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) coincidieron en que la iniciativa no resulta viable, mientras que el Ministerio de Vivienda señaló que no existían condiciones suficientes para avanzar sin un análisis más profundo.

¿Qué plantea la justificación del proyecto?

De acuerdo con el Legislativo, Oxapampa tendría cuatro condiciones favorables para albergar una ZEE, empezando por su ubicación estratégica en la selva central.

El documento del Congreso precisa que el proyecto se ubicaría dentro del eje del Corredor Vial Central, un territorio que conecta Pucallpa, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Pozuzo, Huancabamba, Huachón, Ninacaca, Vicco, Huayllay, San Miguel de Acos, Huaral y Chancay.

Sin embargo, reconocen que la infraestructura vial es limitada. El traslado desde Lima aún depende de una Carretera Central con dos carriles y tráfico pesado, o de un viaje aéreo a Jauja seguido por tres horas de ruta terrestre.

La justificación también resalta que Oxapampa presenta un ambiente de negocios con potencial turístico aún subaprovechado, incluyendo destinos como Pozuzo, la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha y el Parque Nacional Yanachaga Chemillén.

Por el momento, está iniciativa -que inicialmente planteaba que la ZEEO en Oxapampa sea administrada por privados bajo supervisión estatal- solo ha avanzado en la Comisión de Economía, por lo que aún tienen pendiente su aprobación en el Pleno del Congreso.