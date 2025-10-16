En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la Ley 32449, que determina beneficios tributarios y aduaneros en las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).
Escuchemos este podcast para entender las nuevas reglas, donde por ejemplo, beneficios tributarios de 0 Impuesto a la Renta por los cinco primeros años de funcionamiento, pueden atraer importantes y necesarias inversiones a nuestro país, destaca el especialista.