Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los alcances del reciente Proyecto Ley que generaría un nuevo fraccionamiento especial para deudas hasta el 31 de diciembre de 2023, lo cual determina una condonación tributaria por ejemplo para las multas acumuladas.

Esto no contribuye a fomentar el cumplimiento, ya que muchos contribuyentes podrán pensar que dejar de pagar obligaciones tributarias puede resultar un buen negocio, pues siempre vendrán fraccionamientos futuros como salvavidas.

Escuchemos este nuevo podcast, y estemos atentos a la aplicación de las normas reseñadas.

