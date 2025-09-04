En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los alcances de la RS Nacional Adjunta No. 32-2025 de la Sunat, que prorroga la facultad discrecional de multas en el SIRE hasta el 31 de enero de 2026.

Se analiza entonces los verdaderos alcances que debe tener el llamado “cumplimiento colaborativo”, ya que la norma en mención salió publicada el pasado 31 de julio, fecha en que vencía la facultad discrecional hoy prorrogada.

Escuchemos este nuevo podcast, y estemos atentos a los alcances que debe ir teniendo este tan anunciado por Sunat “cumplimiento colaborativo”, como modelo para mejorar la relación Fisco – Contribuyente, y que promueve entonces las relaciones de confianza, transparencia y cooperación.