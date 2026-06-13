Trabajar más horas también eleva la base de los beneficios laborales. (Imagen: Andina)
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Gerardo Rosales Diaz
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Algunos trabajadores laboran más horas de las originalmente pactadas y, en consecuencia, reciben pagos adicionales por dicho tiempo extra. Sin embargo, no siempre existe claridad sobre si esos montos forman parte del sueldo y deben ser considerados para calcular beneficios laborales.

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