La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados presentó este viernes una moción de orden del día para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. De aprobarse, el titular del Mindef deberá acudir al Pleno para responder un pliego de 43 preguntas sobre distintos aspectos de su gestión.

Se trata de la primera moción de interpelación contra un ministro de Estado presentada durante la actual legislatura.

Entre los principales temas planteados por los diputados figuran presuntos conflictos de interés vinculados al ministro y sus supuestos vínculos con representantes de la empresa minera Poderosa.

Presuntos aportes y reuniones con minera Poderosa

La moción plantea preguntas sobre los presuntos aportes económicos que Belaúnde Llosa habría recibido de Evangelina Arias, presidenta del directorio de minera Poderosa, para supuestamente financiar su campaña política en las últimas elecciones presidenciales.

Asimismo, los diputados buscan que el ministro precise si sostuvo reuniones con representantes de la minera antes y después de asumir el cargo.

También deberá responder si la empresa le formuló solicitudes o propuestas relacionadas con la estrategia de seguridad implementada en Pataz, provincia de La Libertad que permanece en estado de emergencia.

Pataz: despliegue militar y estrategia contra la criminalidad

Otro de los bloques de preguntas está relacionado con la presencia de las Fuerzas Armadas en Pataz.

La moción plantea que Belaúnde explique si existen efectivos militares destinados a brindar seguridad en instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones de minera Poderosa.

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De ser así, deberá precisar el fundamento legal de ese despliegue, el número de efectivos asignados y el periodo durante el cual permanecen en esas zonas.

Además, tendrá que detallar qué porcentaje del personal militar desplegado en Pataz realiza labores de seguridad ciudadana y cuánto se destina al resguardo de infraestructura crítica o instalaciones estratégicas.

Juntos por el Perú presentó moción de interpelación contra ministro de Defensa: estas son las razones. Foto: Congreso.

Los parlamentarios también preguntan si las operaciones militares en la provincia responden exclusivamente a una planificación estatal o si incluyen requerimientos formulados por empresas privadas.

La interpelación busca, asimismo, que el ministro evalúe los resultados de la estrategia aplicada en Pataz, donde persisten problemas vinculados a la minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos, pese a las sucesivas declaratorias y prórrogas del estado de emergencia.

Preguntas sobre el ejercicio militar ‘Escudos de las Américas’

La moción también incluye interrogantes sobre la participación de las Fuerzas Armadas del Perú en el ejercicio multinacional denominado ‘Escudos de las Américas’.

Belaúnde deberá responder si las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con las condiciones operativas, logísticas y presupuestales necesarias para participar de manera eficiente en dicho ejercicio.

También se le solicita explicar los alcances que tendría esta participación para la soberanía del Perú y cuáles serían las cadenas de mando previstas en el marco del acuerdo militar.

¿Cómo sigue el trámite de interpelación?

La moción debe contar con el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser presentada. Luego de ser comunicada al Pleno, su admisión a debate se votará en la siguiente sesión y requerirá al menos un tercio de los parlamentarios hábiles.

Si es aprobada, la Mesa Directiva fijará la fecha para que el ministro responda el pliego, entre el tercer y décimo día posterior a la votación.