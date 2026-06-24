La Compañía Minera Poderosa denunció un nuevo atentado con explosivos contra las instalaciones de su unidad de producción Santa María, ubicada en la provincia de Pataz, región La Libertad. El hecho dejó dos trabajadores heridos y ocasionó severos daños en la infraestructura administrativa de la empresa.

A través de un comunicado, la minera informó que el ataque ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando sujetos no identificados arrojaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de sus oficinas en Santa María.

Como consecuencia de la detonación, dos trabajadores de una empresa contratista que realizaban labores en la zona sufrieron lesiones auditivas. Ambos recibieron atención inmediata y fueron evacuados de emergencia a la ciudad de Trujillo, donde permanecen bajo atención especializada.

Asimismo, la explosión provocó daños considerables en diversas áreas administrativas de la operación minera. Frente a ello, la empresa activó sus protocolos de contingencia y reforzó las medidas de seguridad en la zona afectada.

Poderosa indicó que viene colaborando con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y lograr la identificación y captura de los responsables.

En su pronunciamiento, la minera condenó enérgicamente lo que calificó como un “nuevo acto terrorista” y exhortó a las autoridades a adoptar medidas firmes y efectivas frente a la creciente violencia vinculada a la minería ilegal, actividad que, según señaló, continúa afectando a Pataz y a otras regiones del país.

La compañía agregó que mantendrá su compromiso con el desarrollo de una minería formal, segura y sostenible, orientada al bienestar de las comunidades de su zona de influencia y al desarrollo de la provincia en un contexto de paz y respeto al Estado de derecho.

ComexPerú: “La minería ilegal desafía al Estado”

Tras el atentado, ComexPerú también emitió un comunicado en el que condenó el ataque y advirtió que la situación en Pataz refleja una creciente pérdida de control territorial frente a organizaciones vinculadas a la minería ilegal.

El gremio sostuvo que el atentado constituye una nueva muestra de la capacidad de violencia de estas organizaciones criminales y alertó que, cuando grupos ilegales son capaces de atacar operaciones formales con explosivos, lo que está en juego no es solo la continuidad de una operación minera, “sino la propia capacidad del Estado para hacer cumplir la ley”.

ComexPerú señaló además que, a pocas semanas del cambio de gobierno, resulta indispensable garantizar una transición efectiva entre administraciones para que la próxima gestión pueda actuar desde el primer día frente a la violencia asociada a la minería ilegal y el crimen organizado.

En esa línea, el gremio consideró que la gravedad de la situación exige que el proceso electoral concluya a la brevedad y se proclamen los resultados oficiales, a fin de que el nuevo gobierno pueda conformar sus equipos y preparar una respuesta inmediata.

“El país no puede perder semanas valiosas mientras estas organizaciones continúan expandiendo su capacidad de violencia”, indicó.

Finalmente, ComexPerú sostuvo que recuperar el control del territorio, restablecer el Estado de derecho y enfrentar con firmeza a las economías ilegales debe convertirse en una de las principales tareas de la próxima administración.

Comunicado de ComexPerú. Foto: X.

SNMPE: “No se puede tolerar que Pataz sea una ‘zona liberada’”

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también condenó el ataque con explosivos contra la unidad Santa María de Compañía Minera Poderosa.

El gremio minero-energético señaló que es urgente que el Gobierno refuerce las medidas de seguridad en la provincia de Pataz, advirtiendo que la zona continúa siendo blanco de una escalada de violencia atribuida a grupos vinculados a la minería ilegal que buscan invadir concesiones y amedrentar a las operaciones formales.

“No se puede tolerar que la criminalidad asociada a la minería ilegal continúe amenazando la seguridad de los habitantes de la provincia de Pataz y de los trabajadores de las empresas mineras formales, a pesar de la declaratoria de emergencia y de la presencia de efectivos militares y policiales”, advirtió el gremio.

La SNMPE alertó además que estas organizaciones criminales no solo atacan en socavones, sino que ahora buscan destruir infraestructura de campamentos y oficinas administrativas, generando zozobra entre trabajadores, colaboradores y proveedores.

Asimismo, advirtió que los operadores de la minería ilegal y sus redes criminales buscan convertir a Pataz en una “zona liberada” para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Finalmente, el gremio exhortó al Gobierno a priorizar la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, así como a enfrentar con firmeza la minería ilegal, señalando que esta actividad vulnera derechos fundamentales, daña el ambiente y afecta la imagen del Perú como destino de inversión.