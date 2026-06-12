Ante un quinquenio perdido para el PBI del Perú, se analiza lo que debería priorizar el próximo Gobierno para recuperarnos. (Imagen: Andina)
Ante un quinquenio perdido para el PBI del Perú, se analiza lo que debería priorizar el próximo Gobierno para recuperarnos. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La economía peruana cerrará este quinquenio con un resultado poco destacable, ante el impacto de la incertidumbre sociopolítica y las actividades ilegales, quedando por debajo del potencial que pudo alcanzar con los altos precios de los metales, advirtió un análisis de la Escuela de Dirección Universidad de Piura (PAD).

TE PUEDE INTERESAR

La economía peruana y el peligro de repetir errores
El bono demográfico entra en cuenta regresiva, ¿cuál es el impacto en la economía peruana?
Crecimiento insuficiente: la economía peruana está dejando fuera a los jóvenes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.