En noviembre de 2025 la producción de cobre tuvo una caida mayor al 11% frente a igual mes del 2024 (Imagen: Andina)
En noviembre de 2025 la producción de cobre tuvo una caida mayor al 11% frente a igual mes del 2024 (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Minería
Elías García Olano
mailElías García Olano

El precio del cobre y el oro han alcanzado máximos históricos en lo que va de enero, pero en el Perú la producción de ambos metales —que representan el 54% del total de nuestras exportaciones— no va al mismo ritmo.

TE PUEDE INTERESAR

Exploración en Áncash: Tinka concluye perforaciones y analiza presencia de cobre
Pecoy Copper planea exploración de cobre, oro y molibdeno en Arequipa hasta 2026
Fusiones mineras en auge: Rio Tinto busca adquirir Glencore para liderar el mercado del cobre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.