Las cifras disponibles revelaron que, en el caso del cobre, la producción nacional alcanzó las 216,152 toneladas métricas finas (TMF) en noviembre del 2025, una caída del 11.2% frente a igual mes del 2024. En cuanto al oro, su extracción formal, con 9.1 millones de gramos finos, tuvo una contracción de 2.7%.

Así, entre enero y noviembre del año pasado, la producción del metal rojo creció solo 1.6% y la del metal precioso solo 0.05%.

Expectativa de producción menos optimista

Dado que desde el 2023 y el 2024 el país no registra una variación significativa en la producción de cobre y oro, y para el cierre del 2025 se prevé no habría cambiado la situación, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, consideró que el Perú no aprovecha la coyuntura de altos precios de los metales para poner en marcha nuevos proyectos.

En efecto, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para el 2026 se espera la puesta en marcha de solo dos grandes proyectos mineros: Ampliación Huarón, de Pan American Silver, en Pasco, para la extracción de plata por US$ 118 millones, y Optimización Cerro Verde, de Minera Cerro Verde en Arequipa, para producir cobre, por US$ 2,100 millones.

Sin embargo, y pese al reducido número de iniciativas con fecha cierta de entrada en operación, no se trata tampoco de proyectos nuevos (greenfield) sino brownfield, es decir para ampliar operaciones ya en curso y mantener producción.

Lo mismo sucede con el proyecto Reposición Ferrobamba, que se empezará a construir este año por US$ 1,753 millones, para ponerse en marcha el 2027, y que comprende la ampliación del actual tajo Ferrobamba, que opera Minera Las Bambas en Apurímac desde el año 2016.

Proyectos sin fecha de inicio

En total, de la cartera de 65 proyectos mineros por US$ 63,005 millones que registra el Minem a noviembre último, hay 41 iniciativas por US$ 35,656 millones que no tienen fecha definida de inicio de construcción.

Para Marcial García Schreck, experto en minería de EY Perú, es preocupante que, pese a que el cobre y el oro mantienen una tendencia al alza en los últimos años y alcanzan cada vez más niveles históricamente altos, no se esté concretando la construcción de nuevas minas en Perú.

Señaló que por esa razón para el 2026 no proyectan un incremento significativo en la producción minera local, situación que se mantendría al menos hasta el año 2027, en que entrará en operación el proyecto Tía María, que aportará 125,000 toneladas de cobre por año.

El especialista atribuyó esa situación a que el Perú pierde cada vez más competitividad debido a que arrastra desde hace años los mismos problemas de tramitología, sin avances significativos en la desregulación, al que se suma ahora el avance descontrolado de la minería ilegal, que ha invadido concesiones y no deja realizar allí operaciones formales.

Ante esa situación, indicó que los capitales en el exterior, atraídos por los altos precios, están yendo a otros destinos, como por ejemplo Glencore, que ha realizado compromisos millonarios en Argentina, pese a que no tiene una tradición minera como la que tiene el Perú.

Inversiones mineras aumentan

Pese a lo mencionado, en los primeros 11 meses del 2025 las inversiones mineras acumularon un total de US$ 5,133 millones, un incremento del 21.1% con respecto a igual periodo del 2024, donde lo que más creció fue el gasto en exploración (41.2%), seguido de infraestructura (36.5%), y equipamiento (19.2%), entre otros rubros.

Según indicó a Gestión Katherine Salazar, analista de estudios económicos de Scotiabank, su proyección es que las inversiones mineras habrían continuado creciendo y que alcancen los US$ 5,500 millones al cierre del 2025.

La especialista descartó que la inversión minera se vaya a afectar por el ruido político o por el proceso electoral en el 2026, proyectando que la misma alcance unos US$ 5,800 millones al cierre del presente año.

En tanto, en declaraciones también a este diario, Torreblanca, de la SNMPE, estimó que al cierre del 2025 la inversión minera podría llegar a los US$ 5,300 millones, y el 2026 se podría registrar un aumento un tanto mayor.

