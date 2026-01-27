Actualmente, el reglamento establece la pérdida del escaño sin posibilidad de reemplazo cuando existe condena firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos. Foto: Congreso
Actualmente, el reglamento establece la pérdida del escaño sin posibilidad de reemplazo cuando existe condena firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos. Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La congresista Diana Gonzales (Avanza País) presentó un proyecto de ley que propone incorporar el delito de como causal de pérdida del escaño parlamentario, modificando el artículo 19 del Reglamento del . La iniciativa busca que los legisladores condenados con sentencia judicial firme por este delito no puedan ser reemplazados por su accesitario.

Actualmente, el reglamento establece la pérdida del escaño sin posibilidad de reemplazo cuando existe condena firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos. La propuesta plantea equiparar la minería ilegal a estos ilícitos, considerando su impacto ambiental, económico y en la seguridad nacional.

LEA TAMBIÉN: Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

En la exposición de motivos se argumenta que la ha generado graves daños ambientales y a la salud pública, especialmente en la Amazonía. Se cita un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), según el cual entre enero de 2021 y marzo de 2024 la deforestación por minería ilegal en el sur del país alcanzó 30,846 hectáreas.

El documento también advierte que esta actividad está vinculada a redes de y que su expansión ha incrementado la exportación de oro ilegal en los últimos años. Asimismo, recoge datos de una encuesta de IPSOS (diciembre de 2024) que señala que tres de cada cuatro peruanos consideran la minería ilegal una amenaza para su seguridad y la de sus familias.

LEA TAMBIÉN: Gobierno busca fomentar industria para la defensa: incentivo tributario y la creación de una base

En los fundamentos de la propuesta se precisa que el delito de minería ilegal está tipificado en el artículo 307-A del Código Penal y , cuando se genere o pueda generar daño ambiental. La iniciativa sostiene que, dado su nivel de gravedad, debe tener consecuencias políticas equivalentes a otros delitos graves ya contemplados en el reglamento parlamentario.

La propuesta indica que la modificación no generaría costos adicionales para el Estado, ya que únicamente amplía los supuestos de pérdida de escaño sin alterar la estructura normativa vigente. Además, sostiene que fortalecería el control interno de los partidos en la selección de candidatos y enviaría un mensaje político sobre la gravedad de este delito.

De aprobarse, la medida sería aplicable tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores en el próximo Parlamento bicameral.

TE PUEDE INTERESAR

Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal
Gobierno refuerza marco penal contra la minería ilegal
Kast ofrece apoyo con tecnología de Chile para combatir la minería ilegal en frontera con Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.