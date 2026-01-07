El presidente electo de Chile anunció que podría apoyar al Perú con tecnología para controlar la salida de minerales extraídos por mineros ilegales. Foto: Presidencia
El presidente electo de Chile anunció que podría apoyar al Perú con tecnología para controlar la salida de minerales extraídos por mineros ilegales. Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter minería
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La minería ilegal que afecta al Perú también es una preocupación para Chile, ante el impacto que esta actividad puede tener en las redes del crimen organizado. Ante ello, el presidente electo de Chile, , puso sobre la mesa la posibilidad de cooperar con el país para combatir la salida de minerales extraídos de manera ilícita.

Durante una conferencia de prensa, Kast indicó que, como parte de las reuniones sostenidas con el Gobierno peruano, ha ofrecido apoyo para enfrentar la en zonas fronterizas con tecnología y control portuario.

Hay un problema serio con la minería ilegal. Nosotros tenemos tecnología suficiente para colaborar, pero también tenemos que asegurar, por ejemplo, puertos seguros para que esa minería ilegal no salga por países vecinos a Perú. Ellos controlarán acá y nosotros ayudaremos a controlar en nuestros puertos”, comentó durante una conferencia de prensa.

LEA TAMBIÉN: Empresarios piden modernizar el corredor Tacna-Arica para fomentar la inversión fronteriza

Kast advirtió que si el problema no se enfrenta de manera coordinada, solo se desplaza de un territorio a otro. Por ello, este avance del crimen organizado obliga a que los países de la región evalúen una respuesta conjunta, independientemente de sus diferencias políticas.

Lo podemos combatir en Chile, pero se va a hacer fuerte en Perú y van a volver sobre nosotros. Queremos colaborar en lo que corresponda a Chile, para evitar que el crimen organizado tenga una línea de negocios aquí en Perú y esperamos que Perú también nos ayude a que eso tampoco se implemente en Chile”, sostuvo.

En el caso del , por ejemplo, indicó qué hay muchas dudas sobre cuánto del producto que sale de Perú es de producción de la minería ilegal, por dónde sale, y quién lo compra.

En ese sentido, resaltó que la situación frente a la criminalidad “requiere que nos unamos, así como nos tenemos que unir para evitar la ”.

El presidente electo también se refirió a la posibilidad de avanzar en una agenda legislativa común una vez que concluyan los procesos electorales en Perú. Está agenda, que incluiría los temas de seguridad, inmigración y crimen organizado, se trabajaría con el respaldo de los poderes legislativos y judiciales de ambos países.

SOBRE EL AUTOR

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.

TE PUEDE INTERESAR

Kast pide resguardar fronteras de Chile durante su proclamación como presidente electo
Kast, migración irregular y el nuevo Chile: Los escenarios para Perú como un ‘país de tránsito’
Medidas de José Antonio Kast en Chile: seguridad en las fronteras y reducción del gasto estatal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.