Tras reunirse con el presidente electo de Chile, piden coordinación entre Perú y Chile para modernizar el corredor fronterizo Tacna-Arica. (Imagen: Andina)
La modernización del corredor fronterizo Tacna-Arica se ha convertido en una de las principales acciones que deberían tenerse en cuenta como parte de la cooperación entre Perú y Chile, señaló el .

El presidente del CEChP, Guillermo Ferreyros, advirtió que el tiempo que toma actualmente cruzar la frontera es uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico en la zona.

En el caso de Perú lo que nosotros necesitamos hacer hoy día es agilizar la transitabilidad en el corredor de la frontera Tacna Arica. Hoy en día uno se demora casi 4 a 5 horas en pasar la frontera”, comentó a la prensa.

Según explicó, el problema no solo pasa por infraestructura, sino también por el uso de tecnología. Con ello, agregó, “se podría agilizar mucho más y fomentar las inversiones en zona de frontera”.

Ferreyros recordó que el flujo fronterizo aún no logra recuperarse tras la pandemia. En el 2019, en la frontera Tacna-Arica se acercaba a los 6.9 millones de cruces al año, pero en el 2025 se habría cerrado en casi 4.9 millones, es decir, un 30% menos.

Eso significa que hay que repensar el tema de la infraestructura y de la parte de permisología”, indicó.

A ello, indicó, se suma la , que debe ser abordada de manera coordinada de manera consensuada entre ambos gobiernos.

Ferreyros destacó la disposición inicial del presidente electo a avanzar en una agenda de facilitación económica, pese a que aún no asume el cargo ni ha nombrado ministros.

Además, adelantó que se evalúa una nueva reunión una vez que Kast asuma la presidencia, posiblemente en Arica o en Santiago de Chile.

