Alrededor de 50 empresarios de Perú y Chile se reunieron con el presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en un evento organizado por el Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP).

La reunión, organizada por ComexPerú, fue el primer espacio de acercamiento institucional entre el sector privado y la próxima administración chilena, congregando a representantes de sectores clave como minería, agroindustria, energía y comercio.

Durante su intervención, el presidente electo de Chile destacó la importancia de recuperar el crecimiento económico, atraer inversión y fortalecer la confianza empresarial. En ese marco, destacó el rol del sector privado en la generación de empleo y en el desarrollo económico.

Por su lado, el presidente del CEChP capítulo Perú, Guillermo Ferreyros, destacó que Chile y Perú se encuentran entre las economías más sólidas de la región, por lo que este año será clave para ambos.

“Esperamos que las nuevas administraciones promuevan una visión de largo plazo y que faciliten la inversión privada, para que desde el empresariado podamos seguir contribuyendo al desarrollo económico y social en ambos lados de la frontera. Hoy son más de US$ 24,000 millones en inversiones totales, y vemos aún mucho potencial ”, precisó.

¿Qué se prioriza en la cooperación con Chile?

Entre los temas estratégicos para ambos países están la facilitación migratoria y la gestión fronteriza, la complementariedad agrícola, la minería y los minerales críticos, la cooperación energética y la seguridad ciudadana.

Por ello, se planteó la necesidad de avanzar en soluciones conjuntas que permitan mejorar la competitividad, reducir costos y fortalecer la integración productiva.

Asimismo, el consejo empresarial resaltó la importancia de contar con marcos regulatorios predecibles, procesos más eficientes y una mayor coordinación entre el sector público y privado .

Uno de los puntos abordados fue la situación del tránsito en la frontera entre Perú y Chile. Según lo señalado, el flujo fronterizo opera actualmente cerca de un 30% por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que ha tenido impactos en el comercio, el turismo y la logística.

Ante esto, el consejo resaltó la urgencia de priorizar inversiones en infraestructura, modernización de sistemas y coordinación binacional para recuperar la integración Tacna-Arica, que hasta 2019 registraba alrededor de 7 millones de cruces anuales.

Se relató la disposición del sector empresarial de ambos países para colaborar activamente con los gobiernos de Chile y del Perú, dando propuestas técnicas para contribuir a la integración, inversión y desarrollo.