El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, solicitó al actual Gobierno de Gabriel Boric tomar las “medidas necesarias” para resguardar la frontera tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y reiteró su llamado a los extranjeros indocumentados a salir del país.

Estas declaraciones las realizó en el marco de su proclamación como presidente electo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en donde además Kast insistió en que inmigrantes irregulares deben salir de Chile y “postular” desde el exterior, señalando que “quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información”.

“En estos días todos pueden preparar su salida”, afirmó Kast.

Además, adelantó que “habrá un antes y un después” en materia migratoria con su llegada al Gobierno.

Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, dijo que la detención de Maduro en una operación militar en Caracas ordenada por Donald Trump “es una gran noticia para la región”, y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

Con la expulsión de inmigrantes indocumentados como una de sus principales promesas de campaña, Kast subrayó que, tras la caída de Maduro “ahora empieza una tarea mayor”.

Elaborado con información de EFE.