Kast pide resguardar fronteras de Chile durante su proclamación como presidente electo. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP
por parte de Estados Unidos, y reiteró su llamado a los extranjeros indocumentados a salir del país.

Estas declaraciones las realizó en el marco de su proclamación como presidente electo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en donde además Kast insistió en que inmigrantes irregulares deben salir de Chile y “postular” desde el exterior, señalando que “quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información”.

“En estos días todos pueden preparar su salida”, afirmó Kast.

Además, adelantó que “habrá un antes y un después” en materia migratoria con su llegada al Gobierno.

, y pidió a los Gobiernos latinoamericanos “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

Con la expulsión de inmigrantes indocumentados como una de sus principales promesas de campaña, Kast subrayó que, tras la caída de Maduro “ahora empieza una tarea mayor”.

Elaborado con información de EFE.

Kast adelantó que “habrá un antes y un después” en materia migratoria con su llegada al Gobierno. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Kast adelantó que “habrá un antes y un después” en materia migratoria con su llegada al Gobierno. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

