José Antonio Kast fue recibido por el canciller Hugo de Zela durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. Foto: Cancillería
José Antonio Kast fue recibido por el canciller Hugo de Zela durante su escala en Lima rumbo a Ecuador. Foto: Cancillería
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En medio de una gira discreta pero estratégicamente calculada por Sudamérica, , presidente electo de Chile, hizo una breve escala en Lima.

El futuro mandatario chileno dejó un mensaje claro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores: el Perú será su primer destino internacional en 2026.

LEA TAMBIÉN: Perú y Chile podrían hacer “temblar” al mundo con polo minero: esto falta para aprovecharlo

Kast se reunió con el canciller peruano, , antes de continuar su viaje hacia Ecuador, donde tiene previsto encontrarse con el presidente Daniel Noboa. Aunque breve, el encuentro sirvió para adelantar prioridades y marcar el tono de la relación bilateral que se avecina.

Según informó la , durante la reunión de cortesía el presidente electo chileno subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos países, especialmente frente a dos desafíos compartidos: la inseguridad y la . Un mensaje que cobra especial relevancia en un contexto de tensión creciente en la frontera sur del Perú.

LEA TAMBIÉN: Kast, migración irregular y el nuevo Chile: Los escenarios para Perú como un ‘país de tránsito’

Desde el Ejecutivo, el tema no pasa desapercibido. El presidente José Jerí ha reconocido que su Gobierno busca “fijar algunos criterios” con Chile para y evitar nuevos desbordes, sin descartar incluso la creación de un corredor para casos estrictamente humanitarios.

La frontera entre se ha convertido en un punto sensible. A fines de noviembre, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región, permitiendo que las Fuerzas Armadas respalden a la Policía Nacional en el control fronterizo. La medida refleja la urgencia con la que Lima observa el problema y explica por qué la visita de Kast -aunque fugaz- tiene un peso político mayor al que aparenta.

La l en enero anticipa que el diálogo entre Perú y Chile no esperará a los cambios de mando. Al contrario, ambos países parecen apostar por adelantar coordinaciones en un escenario regional marcado por la presión migratoria, la inseguridad y la necesidad de respuestas conjuntas.

TE PUEDE INTERESAR

José Antonio Kast llegará a Perú: Presidente electo de Chile visitará a José Jerí
Dúo dinámico derechista y disparejo: Milei y Kast sellan eje regional
¿Kast tomaría “represalias” contra Perú si no colabora en control migratorio? Esto dice su plan

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.