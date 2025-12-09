El Gobierno intensificó hoy sus acciones de seguridad en Lima Sur mediante un operativo de control territorial en Villa El Salvador, encabezado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quienes supervisaron el despliegue de 280 efectivos policiales en puntos críticos del distrito.

El recorrido inició en la Subcentral de Videovigilancia de Villa El Salvador, donde ambos ministros verificaron el funcionamiento de las 1,000 cámaras que monitorean el distrito, junto al alcalde Guido Iñigo y su equipo de seguridad ciudadana. Esta plataforma permite detectar incidentes en tiempo real, alertar a los patrullajes y coordinar intervenciones inmediatas.

Control de identidad y verificación migratoria

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al centro comercial Plaza Center, donde se realizaban controles de identidad a transeúntes. Estas acciones se replicaron en el ingreso del mercado Villa Sur, en la Av. César Vallejo, puntos de alta circulación y actividad comercial.

Durante las primeras horas del operativo, 100 ciudadanos extranjeros fueron intervenidos para verificar su situación migratoria. Todos ellos pasarán por controles durante las siguientes 12 horas, conforme a los protocolos vigentes.

“Vamos a verificar toda la documentación de los ciudadanos extranjeros detenidos. A quienes se encuentren en situación irregular los pondremos a disposición de Migraciones”, señaló el ministro Tiburcio.

Intervenciones en Villa María del Triunfo y Lurín

El despliegue policial también alcanzó otros distritos. En Villa María del Triunfo cayeron dos mujeres extranjeras en situación migratoria irregular. En tanto, en Lurín, la Policía desarticuló una red criminal dedicada al tráfico de drogas y detuvo a un sujeto implicado en delitos informáticos.

Estas intervenciones demuestran el carácter integral y simultáneo de la estrategia desplegada en Lima Sur.

Articulación multisectorial y esfuerzo conjunto

El ministro Tiburcio, acompañado por el jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe, destacó el trabajo conjunto con los gobiernos locales y las Fuerzas Armadas. “Estamos actuando en todo Lima, esta vez en Lima Sur, con una estrategia coordinada. La seguridad requiere que todas las instituciones trabajen juntas y con presencia real en la calle. Esta es la instrucción del Gobierno: proteger a las familias y recuperar el orden público”, indicó.

El Ministerio del Interior informó que estos operativos continuarán durante la semana en diversos distritos de Lima, fortaleciendo la prevención, el control de identidad y la lucha contra el crimen organizado.