El Perú y Chile realizaron hoy la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, un nuevo mecanismo orientado a desarrollar soluciones coordinadas frente a la situación en la frontera común.

La sesión, realizada de manera virtual, fue presidida por los cancilleres Hugo de Zela, del Perú, y Alberto van Klaveren, de Chile, y contó con la participación de los viceministros de Relaciones Exteriores, del Interior y autoridades migratorias de ambos países.

Durante el encuentro, ambos gobiernos expresaron su voluntad de contar con un diagnóstico compartido y articular esfuerzos para implementar medidas prácticas y efectivas.

Al respecto, el canciller Hugo de Zela informó que la salida de migrantes de Chile y el ingreso al territorio peruano será de manera regular, según un acuerdo alcanzado esta mañana por ambos países en la reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratorio para abordar la situación en la frontera sur.

“Lo que hemos logrado hoy en la mañana, para decirlo en términos sencillos, es que las personas van a tener que salir regularmente de Chile antes de poder ingresar regularmente al Perú. Eso es un acuerdo de gran importancia porque debe limitar la aglomeración de personas en la zona de frontera”, refirió.

Respecto a la información sobre la presencia de migrantes en el puesto fronterizo peruano, en Tacna, el canciller indicó que un grupo de personas pasaron de manera irregular el control de las autoridades chilenas, pero no han ingresado a territorio peruano.

“Las personas que quieran salir de Chile van a tener que salir de manera regular y se presentarán en la frontera peruana para tratar de ingresar también de manera regular. Lo que estamos tratando de evitar es que personas salgan de Chile e ingresen al Perú de manera irregular y para eso es que se ha establecido este mecanismo de cooperación”, expresó.

El fin de semana el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, supervisó la llegada de refuerzo militar a la frontera de Tacna con Chile. (Foto: Mininter)

Corredor humanitario en duda

Consultado sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario, como plantean autoridades locales de Chile, dijo que es “bastante difícil”, por cuando esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si están dispuestos a que los migrantes ingresen al territorio ecuatoriano.

“Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía. Lo que estamos haciendo por el momento es tratar de resolver la situación que tenemos en la frontera sur y nos estamos concentrados en eso”, afirmó.

No obstante, reiteró que los casos humanitarios que pueden presentarse con adultos mayores, mujeres o niños, se verá caso por caso.

Los acuerdos entre ambos países

Como primer acuerdo, se dispuso que, a través de la Reunión de Altos Mandos Policiales y Unidades Especializadas (Rampol), se ejecuten patrullajes conjuntos y se fortalezca el intercambio de información relevante para mejorar la respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común. Estas acciones buscan asegurar la continuidad del tránsito y evitar nuevas interrupciones en la carretera Panamericana.

Próxima reunión 9 de diciembre en Tacna

Asimismo, se acordó conformar un grupo de trabajo técnico en materia consular y migratoria, que se reunirá el próximo 9 de diciembre en Tacna. Esta instancia permitirá ampliar el intercambio de información, definir criterios de verificación migratoria y establecer entendimientos para la devolución de personas en situación irregular, lo cual contribuirá a prevenir aglomeraciones en los centros de atención fronteriza.

Los compromisos adoptados serán articulados mediante el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, liderado por los viceministros o subsecretarios de Relaciones Exteriores e integrado por mecanismos de coordinación con la Policía Nacional del Perú, los Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). La próxima sesión del Comité se realizará el 19 de diciembre.