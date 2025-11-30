Chiabra acusó a Chile de trasladar carga migratoria a Perú. (Foto: GEC)
y se mostró a favor de que las Fuerzas Armadas asuman la vigilancia de la zona fronteriza.

Durante su participación en las elecciones primarias, consideró que la Policía, a la que la Constitución de 1993 le asignó vigilancia y control, no tiene capacidad suficiente para enfrentar la actual crisis.

“Hace tiempo que nosotros hemos dicho que la vigilancia la hacen las Fuerzas Armadas y el control lo hace la Policía”, mencionó.

Chiabra también lamentó que , país que se encuentra en época electoral.

“Si la inteligencia en el Perú hubiera visto el debate de los ocho candidatos a la presidencia de Chile, hace tres meses que ya hubieran reforzado la frontera. Nos están generando un problema humanitario porque ellos quieren solucionar su problema”, acotó.

Ante ello, Chiabra propuso un corredor humanitario para que los migrantes indocumentados sigan su camino hacia su país de origen. Sin embargo, acusó a Chile de trasladar la carga migratoria a Perú.

“Yo recomiendo que el corredor humanitario sea de la siguiente manera: que los chilenos pongan los ómnibus, nosotros los escoltamos hasta el Ecuador. (…) Pero no nos confiemos mucho porque estamos en una América invertebrada donde cada uno soluciona su problema. Los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros. Ya estamos impactando negativamente en el turismo en Tacna”, acotó.

, quien anunció que, si llega al poder, expulsará a los extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el político chileno.

