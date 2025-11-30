El congresista y precandidato presidencial por Unidad Nacional, Roberto Chiabra, se refirió a la crisis de migrantes indocumentados en la frontera Perú-Chile y se mostró a favor de que las Fuerzas Armadas asuman la vigilancia de la zona fronteriza.

Durante su participación en las elecciones primarias, consideró que la Policía, a la que la Constitución de 1993 le asignó vigilancia y control, no tiene capacidad suficiente para enfrentar la actual crisis.

“Hace tiempo que nosotros hemos dicho que la vigilancia la hacen las Fuerzas Armadas y el control lo hace la Policía”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Nuevo contingente de militares y policías se deplaza a la frontera con Chile

Chiabra también lamentó que el Estado haya reaccionado tarde ante la crisis en la frontera y que se debió anticiparse a la situación observando el debate de candidatos presidenciales en Chile, país que se encuentra en época electoral.

“Si la inteligencia en el Perú hubiera visto el debate de los ocho candidatos a la presidencia de Chile, hace tres meses que ya hubieran reforzado la frontera. Nos están generando un problema humanitario porque ellos quieren solucionar su problema”, acotó.

Ante ello, Chiabra propuso un corredor humanitario para que los migrantes indocumentados sigan su camino hacia su país de origen. Sin embargo, acusó a Chile de trasladar la carga migratoria a Perú.

“Yo recomiendo que el corredor humanitario sea de la siguiente manera: que los chilenos pongan los ómnibus, nosotros los escoltamos hasta el Ecuador. (…) Pero no nos confiemos mucho porque estamos en una América invertebrada donde cada uno soluciona su problema. Los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros. Ya estamos impactando negativamente en el turismo en Tacna”, acotó.

Cabe recordar que la movilización de migrantes a la frontera Tacna – Arica está vinculada con las declaraciones del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, quien anunció que, si llega al poder, expulsará a los extranjeros en situación migratoria irregular.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, afirmó el político chileno.