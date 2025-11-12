Roberto Burneo, presidente del JNE, instó al gobierno de José Jerí a garantizar la transición democrática con la inyección de recursos que necesitan. Foto: Andina
Roberto Burneo, presidente del JNE, instó al gobierno de José Jerí a garantizar la transición democrática con la inyección de recursos que necesitan. Foto: Andina
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comentó que su organismo tiene un

“Nos han aprobado S/390 millones y luego de las coordinaciones que hemos tenido en el sistema electoral, identificamos cuántos son los recursos que necesitamos, que son más de S/ 553 (millones)”, dijo a los medios de comunicación.

, ya que “está en riesgo los procesos electorales”.

Según el presidente del JNE, las elecciones están en riesgo por falta de presupuesto. Foto: Andina / JNE

“Aún no tenemos, exactamente, cuánto de ese déficit vamos a tener porque está en riesgo los procesos electorales si no tenemos los recursos”, indicó.

El titular del JNE declaró que el gobierno de transición debe garantizar también los procesos electorales, por lo que exigió que se fortalezca el sistema para que haya los recursos y “la transición se dé de una manera adecuada”.

