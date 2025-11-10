"Es un buen año el 2025", destacó Inés Temple.
José Carlos Reyes Leyva
La incertidumbre por las elecciones presidenciales en Perú generará un freno en las contrataciones de personal en las empresas, aunque este efecto sería temporal, estimó Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú y LHH Chile.

