“Venimos de un año de excelentes recolocaciones. Es un buen año el 2025. Prevemos que el 2026 podría demorarse un poquito, alrededor de los meses de marzo y abril, con los resultados iniciales de las elecciones, vamos a ver quiénes pasan a segunda rueda”, señaló la especialista en recolocaciones laborales.

“De lo que hemos visto en años electorales anteriores, enero y febrero y mitad de marzo deberían ser bastante regulares. Estimamos que a partir de la última quincena de marzo y los primeros días de abril, en que el tema electoral se pone caliente, podría haber un pequeño alto en el tema de las contrataciones , para ver qué pasa”, agregó Inés Temple, quien fue una de las asistentes al CADE 2025.

Reporte de LHH DBM Perú muestra la importancia de tener una red de contactos para acceder a un empleo.

Cambiar de trabajo a un distinto sector

Un reporte elaborado por LHH DBM Perú, con datos entre enero y octubre del 2025, muestra que el 62% de las personas recolocadas lo hicieron en un sector distinto al que venían desempeñándose.

“Estas personas se animan a apostar a su nivel de empleabilidad, pues si te cambias de sector tendrás un mayor nivel de empleabilidad, sabrás de más sectores. Es un acto de autoconfianza, de ganas de crecer, arriesgarse y aprender. Es un indicador positivo”, destacó Inés Temple.