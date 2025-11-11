El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó a las organizaciones políticas a depurar con urgencia a sus precandidatos antes de presentar sus listas oficiales para las elecciones generales del 2026.

“Es la responsabilidad de las organizaciones políticas filtrar que los candidatos cumplan con las condiciones a efecto de que no se caigan o sean observados”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra a la plancha de Perú Primero

Burneo recordó que el JNE recién iniciará la calificación formal de candidaturas el 23 de diciembre, fecha límite para la presentación de listas. Ese proceso se extenderá hasta el 14 de marzo, cuando se publiquen las listas definitivas “ya depuradas”.

Consultado por casos específicos como Vladimir Cerrón -prófugo de la justicia- o Martín Vizcarra, explicó que no puede pronunciarse por nombres, pero sí por criterios generales.

“Existen condiciones por las cuales algunos candidatos podrían, al momento de calificarse, no pasar: que tengan una condena en primera instancia, que tengan una inhabilitación política, entre otras razones”, señaló.

Para ello, el JNE ya ha puesto a disposición de los partidos diversas bases de datos, incluyendo registros de condenados y deudores alimentarios. Burneo insistió en que si las organizaciones insisten en postular a personas con impedimentos, podrían terminar sin candidatos habilitados.

“Podría caerse la plancha presidencial o algunos de sus candidatos a vicepresidentes o senadores”, advirtió.

El presidente del JNE también anunció que desde el 10 de noviembre está activa DeclaraMás, una nueva plataforma que integra los sistemas anteriores para facilitar el llenado de hojas de vida.

“Ya hemos abierto la plataforma… para que los personeros y su equipo puedan comenzar ya a pre-llenar las hojas de vida y no tengan problemas con el tiempo”, indicó. La fecha del 23 de diciembre incluso se ampliará por 12 horas para quienes hayan ingresado al sistema antes del cierre.

Sobre los debates electorales, Burneo admitió que aún se evalúa cómo organizar un encuentro con tantas organizaciones.

“No hay precedente en el mundo de un debate con 39 organizaciones políticas”, dijo. El número final de participantes se conocerá recién el 23 de diciembre.

En cuanto a las tensiones con otros poderes del Estado, Burneo aseguró que el calendario electoral debe mantenerse intacto.

“No vamos a aceptar que otros poderes… se inmiscuyan y quiebren el trabajo que venimos realizando”, afirmó. Subrayó que él es “juez supremo destacado” y que las resoluciones del JNE “tienen la condición de irrevisables”.

LEA TAMBIÉN: Fuerza y Libertad inscribe a Pedro Pablo Kuczynski como candidato al Senado

Finalmente, Burneo alertó sobre la situación presupuestal del proceso 2025. Dijo que el JNE ha recibido S/ 390 millones, pero requiere más de S/ 553 millones.

“Aún no tenemos exactamente cuánto de ese déficit vamos a tener… está en riesgo el proceso electoral si no tenemos los recursos”, advirtió, señalando que esperan coordinaciones con el MEF y el Congreso para cubrir la brecha.