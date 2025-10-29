La entidad recordó que la responsabilidad principal de presentar candidatos aptos recae en las organizaciones políticas. | Foto: Andina / JNE
La entidad recordó que la responsabilidad principal de presentar candidatos aptos recae en las organizaciones políticas. | Foto: Andina / JNE
El advirtió que los partidos políticos podrían enfrentar investigaciones del Ministerio Público si postulan a personas inhabilitadas o con impedimentos legales.

La entidad recordó que la responsabilidad principal de presentar candidatos aptos recae en las organizaciones políticas, especialmente de cara a las , en las que participarán 39 partidos y alianzas.

Willy Ramírez, integrante del Pleno del JNE, señaló en Canal N que los partidos cuentan con una herramienta activa para prevenir : la ventanilla única de antecedentes para uso electoral.

Esta plataforma permite verificar procesos fiscales, deudas, sanciones o condenas, incluso fuera del periodo electoral.

Ramírez reiteró que, por mandato constitucional, una persona condenada en primera instancia no puede postular a un cargo público, sin importar el delito. Esta medida cautelar es aplicable sin necesidad de sentencia firme. Si un partido incluye a un candidato impedido, podría ser notificado al Ministerio Público para determinar si corresponde una responsabilidad penal o administrativa adicional.

Inhabilitaciones políticas también impiden postular

El miembro del JNE recordó que las por el Congreso son sanciones políticas, pero aun así bloquean la participación electoral del afectado.

En caso de que instancias internacionales, como la , dispongan la restitución de derechos políticos a una persona, dicha decisión debe ser canalizada por el Ministerio de Justicia y luego notificada oficialmente al JNE. Esto podría ocurrir incluso fuera del cronograma electoral.

Elecciones internas y riesgos para las listas

Las elecciones internas de los partidos se realizarán el último domingo de noviembre y el 23 de diciembre vence el plazo para inscribir fórmulas presidenciales, vicepresidencias y listas al Parlamento.

El recordó que incluir a un candidato inhabilitado puede generar la exclusión del postulante y dejar incompleta la fórmula, como ya ha ocurrido en procesos anteriores.

Tachas, exclusiones y sanciones

Ramírez precisó que mientras los candidatos no estén inscritos oficialmente, solo pueden aplicarse amonestaciones o llamadas de atención, en especial a precandidatos que vulneren reglas como la neutralidad electoral.

Una vez presentadas las listas oficiales, los ciudadanos podrán interponer tachas, y los jurados electorales especiales tendrán la facultad de excluir de oficio a postulantes que incumplan requisitos legales. Ambos mecanismos buscan asegurar la transparencia y legalidad del proceso rumbo a las .

