El JNE viene realizando una auditoría a la solución tecnológica para la implementación del voto digital para las elecciones del 2026. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El determinará en diciembre si se cumplen los requisitos para implementar el voto digital en las elecciones generales de abril del 2026.

Así lo señaló el coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia del JNE, Jorge Valdivia, tras recordar que la ya entregó el pasado 15 de octubre a su institución la solución tecnológica para su auditoría.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE inicia auditoría a solución tecnológica de la ONPE para voto digital

En ese sentido, precisó que el JNE realiza una auditoría que demorará dos meses y emitirá un informe a ONPE el próximo 19 de diciembre, en el que se dará cuenta si es que se han cumplido los requisitos para implementar el voto digital.

“Al 15 de diciembre se tendría el trabajo terminado de auditoría y el informe se daría a conocer a la ONPE, el 19 de diciembre. Entonces a partir de esa fecha podremos conocer si cumple con todos los requisitos y si hay cosas que se pueden subsanar se correrá traslado a la ONPE para que lo haga y bueno, si los resultados no son óptimos, la decisión será del Pleno del JNE si es que el voto digital continúa”, señaló esta mañana a RPP.

Según dijo, el organismo electoral se encargará de auditar lo planteado por ONPE respecto de esta solución tecnológica para el voto; es decir, que cumpla con todos los requisitos regulados en la Constitución.

LEA TAMBIÉN: Presidente del JNE: Preocupa que el piloto del voto digital sea con más de 2 millones

MIEMBROS DE MESA SE CONOCERÁN EL PRÓXIMO AÑO

Al ser consultado por la fecha en la que se publicaría la lista de los miembros de mesa para los comicios generales, Valdivia remarcó que esta es una labor de la ONPE y que recién estaría disponible el próximo año.

Acotó que una vez la ONPE publique su lista, los miembros seleccionados serán pasibles de tachas que puedan presentar los ciudadanos y que ello deberá ser resuelto por los .

“El próximo año ONPE va a publicar la lista para conocimiento de todos y también para que pasen un periodo de tacha. Se hace un sorteo en el que se elige a los miembros de mesa, pero a su vez se publica la lista y pueden ser pasibles de tacha ante los Jurados Electorales Especiales”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: JNE: solo 75,000 de peruanos en el extranjero tienen condiciones para el voto digital

