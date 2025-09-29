El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó su inquietud respecto al piloto del voto digital que se aplicará en las próximas elecciones. Según explicó, lo usual en experiencias internacionales es iniciar con pruebas reducidas, pero en esta ocasión el ensayo involucrará a más de 2 millones de electores.

“Normalmente la experiencia comparada de piloto se realiza con 5 mil votos. Este va a ser un piloto con más de 2 millones de personas, lo cual sí nos genera mucha preocupación considerando que es la primera experiencia en cuanto al voto digital” , declaró a los medios de comunicación.

“Lo que no queremos es que la falta de confianza o un incipiente desarrollo informático haga fracasar este voto digital en el proceso electoral. La decisión final sobre su viabilidad será tomada cuando corresponda”, agregó.

Durante su presentación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Burneo informó que el JNE auditará, de acuerdo con sus competencias constitucionales, la solución tecnológica que utilizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, la ONPE deberá remitir al organismo electoral la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD) el próximo 15 de octubre.

La fiscalización incluirá la revisión de la infraestructura, el dimensionamiento, los componentes del sistema, la arquitectura del software, así como los aspectos de seguridad digital, ciberseguridad, certificaciones y estándares internacionales. El JNE ajustó su plan de fiscalización a dos meses, pese a que la experiencia comparada recomienda un plazo de tres.

“Entendamos que es el primer intento. Realizada la fiscalización deben levantarse las observaciones y otros aspectos y, luego, se tiene que realizar, nuevamente, una evaluación en forma integral. No hay mucho tiempo en el marco de la Ley N° 32270 (que incorpora el voto digital), aprobada en marzo pasado”, explicó Burneo.

El JNE auditará la solución tecnológica de la ONPE para el voto digital, cuyo piloto abarcará a casi dos millones de electores en las Elecciones Generales 2026. Foto: ONPE.

Existen miles de expedientes sobre faltas de partidos

Sobre presuntas faltas cometidas por partidos políticos en la campaña, Burneo explicó que existen miles de expedientes en trámite en los jurados electorales especiales. “Algunos ya resolvieron en primera instancia, y es probable que lleguen apelaciones al JNE. El marco normativo establece sanciones que van desde multas hasta la posibilidad de procesos disciplinarios o incluso la vacancia, en casos reiterativos”, sostuvo.

Respecto a la inscripción del partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, Burneo recordó que el JNE apeló la acción de amparo y que el Tribunal Constitucional programó la audiencia dentro de algunos días.

“Somos claros: no se va a alterar el calendario electoral. Ya hemos presentado una medida cautelar para suspender cualquier decisión en torno a esta medida”, puntualizó, anticipando que podrían presentarse más de 3,000 recursos de esta naturaleza en el futuro.

Finalmente, el titular del JNE enfatizó que aún no está definido si el voto digital será una opción para las elecciones del 2026. “Para ese año no tenemos certeza, porque todavía no se cuenta con el desarrollo informático ni se ha realizado la auditoría respectiva. Lo que buscamos es que el voto digital se vaya desarrollando en el país poco a poco, siguiendo la experiencia comparada”, sentenció.