Unidad Popular, que lidera el exjuez supremo Duberlí Rodríguez, busca participar en las elecciones generales de abril del 2026. Composición: Joel Vilcapoma (Diario: Gestión)
Carlos Hinostroza Sánchez
mailCarlos Hinostroza Sánchez

A ocho meses de las elecciones generales de abril del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Poder Judicial se encuentran inmersos en un conflicto por la decisión del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó la incorporación del partido Unidad Popular, que lidera Duberlí Rodríguez, en los comicios venideros, pese a que no cumplió con los plazos de ley para inscribirse oficialmente ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

