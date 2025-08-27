El coordinador legal del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó que el procurador de esta entidad electoral apeló la resolución del Tercer Juzgado Constitucional de Lima que ordenó inscribir inmediatamente al partido Unidad Popular, liderado por el exjuez Duberlí Rodríguez.

El funcionario indicó que actualmente la sentencia está siendo revisada en la sala constitucional, según informó a RPP.

“Las decisiones de los jueces constitucionales pueden ser recurridas. Se ha apelado tanto la sentencia, que en estos momentos se encuentra en la sala constitucional”, precisó.

Recordemos que el caso comenzó el 31 de julio, cuando el Poder Judicial ordenó al JNE registrar a Unidad Popular, argumentando que el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones permitía la inscripción incluso después de la fecha límite del 12 de julio para participar en las Elecciones Generales 2026.

Sin embargo, el JNE declaró la disposición judicial como inejecutable a inicios de agosto impidiendo la inscripción provisional del partido.

Tras conocerse el fallo, Unidad Popular pidió a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE que respete los mandatos judiciales, actúe con imparcialidad y deje de provocar más daño a la agrupación.

La entidad electoral apeló y semanas después el Tercer Juzgado Constitucional anuló la resolución del JNE, volviendo a ordenar la inscripción del partido.

Debido a este incidente, Unidad Popular no pudo formar parte de la alianza política Venceremos, la cual solo incluyó a los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo.