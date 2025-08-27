JNE apela por segunda vez resolución judicial que ordena inscripción de Unidad Popular: ¿Qué pasó? (Foto: Andina)
JNE apela por segunda vez resolución judicial que ordena inscripción de Unidad Popular: ¿Qué pasó? (Foto: Andina)
El coordinador legal del gabinete de asesores del (JNE), Jorge Valdivia, informó que el procurador de esta entidad electoral apeló la resolución del Tercer Juzgado Constitucional de Lima que ordenó inscribir inmediatamente al , liderado por el exjuez .

indicó que actualmente la sentencia está siendo revisada en la sala constitucional, según informó a RPP.

“Las decisiones de los jueces constitucionales pueden ser recurridas. Se ha apelado tanto la sentencia, que en estos momentos se encuentra en la ”, precisó.

Recordemos que el caso comenzó el 31 de julio, cuando el Poder Judicial ordenó al JNE argumentando que el artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones permitía la inscripción incluso después de la fecha límite del 12 de julio para participar en las

Sin embargo, declaró la disposición judicial como inejecutable a inicios de agosto impidiendo la inscripción provisional del partido.

Tras conocerse el fallo, pidió a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE que respete los mandatos judiciales, actúe con imparcialidad y deje de provocar más daño a la agrupación.

La entidad electoral apeló y semanas después el Tercer Juzgado Constitucional , volviendo a del partido.

Debido a este incidente, no pudo formar parte de la alianza política Venceremos, la cual solo incluyó a los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo.

