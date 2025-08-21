La lista oficial de partidos políticos inscritos para las próximas elecciones en 226. Foto: GEC
Falta menos de un año para las , y los partidos políticos ya afinan detalles para su participación. Aquí la lista completa de los ya inscritos y los que todavía están en trámite.

El camino hacia las está marcado por una amplia oferta política. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al 18 de agosto existen 50 partidos inscritos y otros 19 en proceso de inscripción.

De todos ellos, solo 43 agrupaciones podrán participar oficialmente, ya que cumplieron con inscribirse antes del 12 de abril del 2025, fecha límite establecida por ley.

Partidos políticos inscritos y su representante

  1. Acción Popular – 04/08/2004 – Fernando Luis Arias Stella Castillo
  2. Adelante Pueblo Unido – 23/06/2025 – Juan Espinoza Bancayan
  3. Ahora Nación – AN – 24/07/2024 – Luis Alfonso López Chau Pastor
  4. Alianza para el Progreso – 12/02/2008 – Carlos Enrique Cabrera Alvarado
  5. Avanza País – Partido de Integración Social – 10/05/2017 – Aldo Fabrizio Borrero Rojas
  6. Batalla Perú – 31/01/2025 – Keelin Melissa Turco Huamán
  7. Fe en el Perú – 14/02/2023 – Franco Miguel García Lazo
  8. Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) – 14/02/2023 – Carmen Lupe Cerón Huamán
  9. Fuerza Popular – 09/03/2010 – Martha Gladys Chávez Cossío
  10. Juntos por el Perú – 23/11/2009 – Carlos Adeval Zafra Flores
  11. Libertad Popular – 08/06/2023 – Jesús Marcelino Haro Cabello
  12. Nuevo Perú por el Buen Vivir – 03/07/2024 – Enver Mao León Gonzales
  13. Partido Aprista Peruano – 24/03/2023 – José Germán Pimentel Aliaga
  14. Partido Ciudadanos por el Perú – 17/01/2025 – Luciano Alfredo Murrugarra Ramírez
  15. Partido Cívico Obras – 15/07/2024 – Margarita Susana Carazas Pedreros
  16. Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE Perú – 05/04/2024 – José Antonio Boza Pulido
  17. Partido del Buen Gobierno – 02/08/2024 – (No consigna titular)
  18. Partido Demócrata Unido Perú – 13/03/2023 – Ana Elvira Huayhua Champi
  19. Partido Demócrata Verde – 14/02/2023 – Juan Mauricio Mejía Perales
  20. Partido Democrático Federal – 21/01/2025 – Walter Gamonal Bravo
  21. Partido Democrático Somos Perú – 22/11/2004 – (No consigna titular)
  22. Partido Frente de la Esperanza 2021 – 16/09/2021 – Jorge Luis Yataco Yataco
  23. Partido Morado – 01/03/2019 – Mauricio Enrique Palomino Vidal
  24. Partido País para Todos – 02/08/2024 – William Amílcar Meza Valencia
  25. Partido Patriótico del Perú – 29/03/2022 – Víctor Javier Díaz Espinoza
  26. Partido Político ADP – 17/06/2025 – Edgar Alberto Flores Ching
  27. Partido Político Cooperación Popular – 25/11/2024 – Pierre Alexander Rodas Borja
  28. Partido Político Fuerza Moderna – 07/08/2024 – Álvaro Mauricio Viera Requena
  29. Partido Político Integridad Democrática – 11/04/2025 – Janet Rosario Márquez Letona
  30. Partido Político Nacional Perú Libre – 15/01/2016 – Ana María Córdova Capucho
  31. Partido Político Perú Acción – 25/07/2023 – Jonathan Ricardo Camacho Lazarte
  32. Partido Político Perú Primero – 19/06/2023 – Carlos Hernán Illanes Calderón
  33. Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! – 20/11/2024 – Renato Tomás Gálvez Barbieri
  34. Partido Político Popular Voces del Pueblo – 23/10/2024 – Junior Bryand Velazco Palomino
  35. Partido Político PRIN – 19/01/2023 – (No consigna titular)
  36. Partido Político Todo con el Pueblo – 18/08/2025 – Dermali Cubas Vásquez
  37. Partido Popular Cristiano – PPC – 10/05/2024 – Lourdes Flores Nano
  38. Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú – 12/05/2025 – Sergio Aníbal Paredes Palacios
  39. Partido Sicreo – 18/03/2024 – Javier Lozano López
  40. Partido Unidad y Paz – 02/10/2024 – Oscar David Aranda Gonzales
  41. Perú Moderno – 07/06/2023 – Mariella Aragón Arce
  42. Podemos Perú – 10/01/2018 – Mery Nataly Gonzales Enríquez
  43. Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso – 05/07/2023 – Marco Antonio Zevallos Bueno
  44. Progresemos – 03/07/2024 – Carlos Alberto Príncipe Gonzales
  45. Renovación Popular – 07/12/2004 – Vicente Martín Sotelo Montenegro
  46. Resurgimiento Unido Nacional – RUNA – 23/06/2025 – Aníbal Gálvez Rivas
  47. Salvemos al Perú – 29/05/2023 – Julio César Gamboa Cerna
  48. Un Camino Diferente – 11/04/2025 – Carlos Danilo Pinillos Vinces
  49. UP Unidad Popular – 23/06/2025 – Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo
  50. Visión Perú – 11/08/2025 – María del Pilar Noriega López
Organizaciones en proceso de inscripción

  1. Acción Democrática DEMOS – Carlos David Alberto Castro Barriga
  2. Cambio Social – José Miguel Grados Serruche
  3. Coalición Transformadora Tierra Verde – Maytte Yaneth Bajonero Omonte
  4. Comunidad Política Inka Perú – Brillith Giuliana Alberca Ñañez
  5. Educa, Emprende e Innova Perú – Pierre Leroy Valderrama Ugarte
  6. Fuerza Ciudadana – Marco Antonio Ríos Maguiña
  7. Nueva Generación Peruana – Lucinda Jayo Medina
  8. Pacto Nacional – Fernando José Condori Infante
  9. Partido Centro Unidos – Unidad Nacional Independiente Dignidad Orden y Solidaridad – Gerwer Campero Longa
  10. Partido Humanista Peruano (PHP) – Yehude Simon Munaro
  11. Partido Obrero del Perú – Luis Alberto Zea Jara
  12. Partido Político ADN – Oscar Percy Quenaya Rodríguez
  13. Partido Político Nacional Perú Te Quiero – Ciprián Paulino Peña Salas
  14. Partido Político Nueva Gente – Menitza Esther Díaz Uribe
  15. Partido Político Pueblo Consciente – Guimy Edwar Ylaita Ccasa
  16. Partido Reformista Democrático – Julio César Caballero Cruz
  17. Por Amor al Perú – Willy Antonio Quintanilla Legua
  18. Republicanistas Unidos – Javier Rommel Padilla Romero
  19. Verdad y Honradez – Joel René Ordoño Mamani

