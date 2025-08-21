Falta menos de un año para las Elecciones Generales 2026, y los partidos políticos ya afinan detalles para su participación. Aquí la lista completa de los ya inscritos y los que todavía están en trámite.

El camino hacia las Elecciones Generales 2026 está marcado por una amplia oferta política. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al 18 de agosto existen 50 partidos inscritos y otros 19 en proceso de inscripción.

De todos ellos, solo 43 agrupaciones podrán participar oficialmente, ya que cumplieron con inscribirse antes del 12 de abril del 2025, fecha límite establecida por ley.

Partidos políticos inscritos y su representante

Acción Popular – 04/08/2004 – Fernando Luis Arias Stella Castillo Adelante Pueblo Unido – 23/06/2025 – Juan Espinoza Bancayan Ahora Nación – AN – 24/07/2024 – Luis Alfonso López Chau Pastor Alianza para el Progreso – 12/02/2008 – Carlos Enrique Cabrera Alvarado Avanza País – Partido de Integración Social – 10/05/2017 – Aldo Fabrizio Borrero Rojas Batalla Perú – 31/01/2025 – Keelin Melissa Turco Huamán Fe en el Perú – 14/02/2023 – Franco Miguel García Lazo Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) – 14/02/2023 – Carmen Lupe Cerón Huamán Fuerza Popular – 09/03/2010 – Martha Gladys Chávez Cossío Juntos por el Perú – 23/11/2009 – Carlos Adeval Zafra Flores Libertad Popular – 08/06/2023 – Jesús Marcelino Haro Cabello Nuevo Perú por el Buen Vivir – 03/07/2024 – Enver Mao León Gonzales Partido Aprista Peruano – 24/03/2023 – José Germán Pimentel Aliaga Partido Ciudadanos por el Perú – 17/01/2025 – Luciano Alfredo Murrugarra Ramírez Partido Cívico Obras – 15/07/2024 – Margarita Susana Carazas Pedreros Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE Perú – 05/04/2024 – José Antonio Boza Pulido Partido del Buen Gobierno – 02/08/2024 – (No consigna titular) Partido Demócrata Unido Perú – 13/03/2023 – Ana Elvira Huayhua Champi Partido Demócrata Verde – 14/02/2023 – Juan Mauricio Mejía Perales Partido Democrático Federal – 21/01/2025 – Walter Gamonal Bravo Partido Democrático Somos Perú – 22/11/2004 – (No consigna titular) Partido Frente de la Esperanza 2021 – 16/09/2021 – Jorge Luis Yataco Yataco Partido Morado – 01/03/2019 – Mauricio Enrique Palomino Vidal Partido País para Todos – 02/08/2024 – William Amílcar Meza Valencia Partido Patriótico del Perú – 29/03/2022 – Víctor Javier Díaz Espinoza Partido Político ADP – 17/06/2025 – Edgar Alberto Flores Ching Partido Político Cooperación Popular – 25/11/2024 – Pierre Alexander Rodas Borja Partido Político Fuerza Moderna – 07/08/2024 – Álvaro Mauricio Viera Requena Partido Político Integridad Democrática – 11/04/2025 – Janet Rosario Márquez Letona Partido Político Nacional Perú Libre – 15/01/2016 – Ana María Córdova Capucho Partido Político Perú Acción – 25/07/2023 – Jonathan Ricardo Camacho Lazarte Partido Político Perú Primero – 19/06/2023 – Carlos Hernán Illanes Calderón Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! – 20/11/2024 – Renato Tomás Gálvez Barbieri Partido Político Popular Voces del Pueblo – 23/10/2024 – Junior Bryand Velazco Palomino Partido Político PRIN – 19/01/2023 – (No consigna titular) Partido Político Todo con el Pueblo – 18/08/2025 – Dermali Cubas Vásquez Partido Popular Cristiano – PPC – 10/05/2024 – Lourdes Flores Nano Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú – 12/05/2025 – Sergio Aníbal Paredes Palacios Partido Sicreo – 18/03/2024 – Javier Lozano López Partido Unidad y Paz – 02/10/2024 – Oscar David Aranda Gonzales Perú Moderno – 07/06/2023 – Mariella Aragón Arce Podemos Perú – 10/01/2018 – Mery Nataly Gonzales Enríquez Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso – 05/07/2023 – Marco Antonio Zevallos Bueno Progresemos – 03/07/2024 – Carlos Alberto Príncipe Gonzales Renovación Popular – 07/12/2004 – Vicente Martín Sotelo Montenegro Resurgimiento Unido Nacional – RUNA – 23/06/2025 – Aníbal Gálvez Rivas Salvemos al Perú – 29/05/2023 – Julio César Gamboa Cerna Un Camino Diferente – 11/04/2025 – Carlos Danilo Pinillos Vinces UP Unidad Popular – 23/06/2025 – Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo Visión Perú – 11/08/2025 – María del Pilar Noriega López

Organizaciones en proceso de inscripción