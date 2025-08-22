De acuerdo con el documento, la propuesta busca que los magistrados de todas las instancias accedan a sus cargos a través del voto ciudadano. Foto: Poder Judicial
De acuerdo con el documento, la propuesta busca que los magistrados de todas las instancias accedan a sus cargos a través del voto ciudadano. Foto: Poder Judicial
Un nuevo proyecto de ley presentado en el plantea que los jueces del sean designados mediante elección popular.

La iniciativa, impulsada por el congresista Guido Bellido (Podemos Perú), busca modificar de manera estructural el actual sistema de nombramiento de magistrados, que hoy está a cargo de la .

De acuerdo con el documento, la propuesta busca que los magistrados de todas las instancias accedan a sus cargos a través del voto ciudadano en procesos organizados por la , con la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La medida, según se argumenta, fortalecería la legitimidad de quienes imparten justicia y acercaría a la población a las decisiones del sistema judicial.

Proyecto de Ley N° 12183/2025.
El planteamiento abre un debate sobre la independencia de los jueces y los riesgos o beneficios de incorporar la elección popular en la administración de justicia.

El proyecto será derivado a las comisiones parlamentarias correspondientes antes de su eventual discusión en el pleno del Congreso.

