Entre los casos que quedarán paralizados figuran las muertes en protestas, el caso Rolex y las cirugías estéticas atribuidas a la jefa de Estado. Foto: GEC.
Redacción Gestión
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, anunció que se suspenderán las 16 investigaciones pendientes contra la mandataria , en cumplimiento del reciente .

Estas denuncias se retomarán recién cuando la jefa de Estado culmine su mandato, el 28 de julio de 2026.

“Vamos a acatarlo y suspender todo tipo de investigación, dejando esas denuncias en el estado en que se encuentran. Obviamente, se retomarán cuando la presidenta culmine su mandato”, señaló Camones durante la instalación de la subcomisión.

Entre los casos que quedarán paralizados figuran las atribuidas a la jefa de Estado.

Consultada sobre si esta decisión podría aplicarse también a denuncias contra expresidentes, como Pedro Castillo, Camones precisó que el fallo del TC no es retroactivo.

“A la fecha, el expresidente no se encuentra en ejercicio, motivo por el cual este fallo no le sería favorable ni aplicable”, aclaró.

Respecto a las denuncias contra congresistas que también llegan a la subcomisión, la legisladora remarcó que todas tienen la misma importancia y que el reglamento del solo impide integrar este grupo a quienes enfrenten un proceso penal en curso.

