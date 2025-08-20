Morgan Quero dice que “llega tarde” fallo del TC que ordena suspender investigaciones de Dina Boluarte. (Foto: Andina)
Morgan Quero dice que “llega tarde” fallo del TC que ordena suspender investigaciones de Dina Boluarte. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, consideró que “llega tarde” la sentencia del que ordena suspender las investigaciones de la presidenta , debido a que queda menos de un año para que termine su gobierno.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, precisó que la presidenta jamás ha evitado responder a investigaciones y descarta que esta acción del TC sea un “blindaje” a .

“Yo digo que es grave, porque lamentablemente en el Perú se ha escrito un capítulo inédito (…) que se llama la instrumentalización mediática de la injusticia, que se ha ido construyendo para socavar las bases de la ”, añadió.

LEA TAMBIÉN: CADE Educación 2025: más colegios, habilidades STEAM y menos pizarrón, propone el Minedu

En otro momento, indicó que sólo el artículo 117 de la Constitución permite a un presidente vigente ser investigado constitucionalmente por delitos muy puntuales, como un golpe de Estado, recordando el caso del expresidente Pedro Castillo.

LEA TAMBIÉN: Miguel Jaramillo, investigador de Grade: “Claramente, el empleo, no es una prioridad para el gobierno”

Además, precisó que es importante preservar la investidura presidencial y la presunción de inocencia, advirtiendo que la dinámica de investigaciones continuas genera debilitamiento institucional y sospecha generalizada.

“Hay que salvaguardar esa investidura presidencial. Porque si no, vamos a entrar en el sospechosismo (sic) generalizado para cualquier tipo de decisión y de cargo. Entonces, ya no hay el espacio para reflexionar y actuar en las políticas públicas”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Dina Boluarte sobre decisión del TC: Es mentira que esta sentencia contribuye a la impunidad

¿Qué dijo sobre su cartera?

precisó, con respecto al sector que dirige desde el Ministerio de Educación, que espera que este año se superen las 200 escuelas Bicentenario.

Además, que se han firmado convenios internacionales para mejorar la relación con el Reino Unido y la capacitación docente con la visita reciente de Baronesa Jennifer Chapman, ministra de Estado para el Desarrollo Internacional, América Latina y el Caribe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

LEA TAMBIÉN: Caso Gino Ríos: Defensoría del Pueblo respalda labor de la comisión que eligió a miembros de la JNJ

“A través de un acuerdo con el Consejo Británico (esperamos) mejorar la capacitación de los docentes, por supuesto, de los directores y mejorar la movilidad estudiantil para que podamos seguir creciendo en el inglés”,

El ministro precisó que es importante de preservar la investidura presidencial y la presunción de inocencia, advirtiendo que la dinámica de investigaciones continuas genera debilitamiento institucional y sospecha generalizada. (Foto: Minedu)
El ministro precisó que es importante de preservar la investidura presidencial y la presunción de inocencia, advirtiendo que la dinámica de investigaciones continuas genera debilitamiento institucional y sospecha generalizada. (Foto: Minedu)

TE PUEDE INTERESAR

La Justicia de Colombia ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe: ¿Qué pasó?
Ministro del Interior: Tenemos 9,173 chalecos operativos para 130,000 policías en el país
Sistema de salud en Colombia “está en coma” con salas de parto y urgencias cerradas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.