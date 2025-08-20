El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por actos de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

En la sentencia donde se le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario al expresidente, había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

Álvaro Uribe se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que la justicia colombiana lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de amparo, solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar “la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.

Asimismo, argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una “motivación aparente”.

La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.

El fallo indica que, en las apelaciones, se discutieron diversos comentarios y decisiones del proceso que, supuestamente, revelan que “presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el ciudadano y expresidente procesado”.

Sin embargo, el fallo aclaró que estas afirmaciones deberán resolverse en la segunda instancia y no durante esta tutela.

Elaborado con información de EFE.