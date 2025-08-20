El Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
El Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe. Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

ordenó la libertad inmediata del , , condenado en primera instancia a doce años de prisión domiciliaria por actos de sobornos, mientras se resuelve en segunda instancia la apelación a la sentencia.

resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

LEA TAMBIÉN: Colombianos detenidos en Santa Rosa fueron trasladados a Caballococha para seguir las investigaciones

En la sentencia donde se le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario al expresidente, había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer en ser condenado penalmente, luego de que la justicia colombiana lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

LEA TAMBIÉN: Congreso declara persona no grata al político colombiano que izó bandera en isla de Santa Rosa

Tres días después de conocer la pena, la defensa del exmandatario presentó ante el un recurso de amparo, solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la con la necesidad de garantizar “la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”.

Asimismo, argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una “motivación aparente”.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad de Lima retira a Gustavo Petro medalla de la ciudad

La Sala falló a favor de la defensa del expresidente, pero desestimó un recurso similar presentado por el Centro Democrático, al considerar que no demostró cómo la restricción de la libertad de su líder afectaba derechos fundamentales propios o de la organización política.

El fallo indica que, en las apelaciones, se discutieron diversos comentarios y decisiones del proceso que, supuestamente, revelan que “presuntamente develan que la juez y fiscal actuaron con parcialidad, abuso de funciones, irrespeto, defendiendo intereses políticos e ideológicos, y con animadversión hacia el procesado”.

LEA TAMBIÉN: Los principales exmandatarios condenados de Latinoamérica: ¿Quiénes están en la lista?

Sin embargo, el fallo aclaró que estas afirmaciones deberán resolverse en la segunda instancia y no durante esta tutela.

Elaborado con información de EFE.

Álvaro Uribe se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que la justicia colombiana lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Foto: EFE/ Biel Aliño
Álvaro Uribe se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que la justicia colombiana lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Foto: EFE/ Biel Aliño

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones de Bolivia: Rodrigo Paz vence a Jorge Quiroga en el voto de los bolivianos en el extranjero
El rol de los recicladores, clave para un tratado global contra la polución por plásticos
Aranceles de Trump ayudan a EE.UU. a mantener calificación de S&P

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.