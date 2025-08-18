Los ciudadanos colombianos que fueron detenidos haciendo trabajos de topografía en el distrito de Santa Rosa, en la frontera con Colombia, fueron trasladados hasta la ciudad de Caballococha en Loreto, para continuar con las investigaciones.

Los dos extranjeros fueron trasladados a bordo de dos lanchas, a dicha localidad, donde el Ministerio Público continuará con las investigaciones del caso, informó TV Perú.

Los dos ciudadanos colombianos permanecerán detenidos hasta el próximo martes 19 de agosto, según la disposición emitida por el Poder Judicial.

El fiscal Rodolfo Sifuentes indicó que se adoptó esta medida debido a que en Santa Rosa de Loreto no se cuenta con la tecnología para verificar los equipos topográficos incautados.

El padre de uno de los detenidos defendió la inocencia de su hijo y aseguró que solo era ayudante del otro ciudadano colombiano.

“Él no tiene nada que ver en esto, él es simplemente un ayudante. Su trabajo de él es eso. Los ingenieros gustan de él porque es servicial con su trabajo y ahora lo tienen así, como si fuera un criminal”, mencionó.

Recordemos que la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.