Poder Judicial dicta 7 días de detención contra ciudadanos colombianos que ingresaron a isla Chinería. Foto: ANDINA/Difusión
dictó siete días de detención en flagrancia contra , investigados por el presunto delito contra la integridad nacional en la , ubicada en el distrito de Santa Rosa, región Loreto.

como Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, quienes ingresaron a territorio peruano sin permiso con la finalidad de efectuar estudios topográficos.

La medida judicial comenzó a regir desde el momento de la detención, el 12 de agosto, y se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

El titular del de la provincia de Ramón Castilla argumentó que la detención debido a que es necesaria la presencia de los investigados para llevar a cabo diligencias que permitan esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la anunció el inicio de una investigación preliminar contra los y los que resulten responsables por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, específicamente por actos que podrían someter a la república a la dominación extranjera.

realizadas por el fiscal adjunto Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos fueron detenidos y llevados a la comisaría de Santa Rosa, debido a que presuntamente intentaron establecer la ubicación del territorio nacional como si fuera parte de Colombia.

