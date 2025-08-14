El Poder Judicial dictó siete días de detención en flagrancia contra dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, investigados por el presunto delito contra la integridad nacional en la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa, región Loreto.

Los acusados fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, quienes ingresaron a territorio peruano sin permiso con la finalidad de efectuar estudios topográficos.

La medida judicial comenzó a regir desde el momento de la detención, el 12 de agosto, y se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

El titular del Juzgado de Paz Letrado de la provincia de Ramón Castilla argumentó que la detención debido a que es necesaria la presencia de los investigados para llevar a cabo diligencias que permitan esclarecer lo sucedido.

#LoÚltimo. Poder Judicial dispone siete días de detención en flagrancia contra los ciudadanos colombianos Carlos Fernando Sánchez Ordegón y John Wilington Amia López, investigados por el delito contra la integridad nacional ocurrido en la isla Santa Rosa, Loreto. pic.twitter.com/FTuAZovPG7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 14, 2025

Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla anunció el inicio de una investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros y los que resulten responsables por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, específicamente por actos que podrían someter a la república a la dominación extranjera.

Según las indagaciones iniciales realizadas por el fiscal adjunto Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos fueron detenidos y llevados a la comisaría de Santa Rosa, debido a que presuntamente intentaron establecer la ubicación del territorio nacional como si fuera parte de Colombia.