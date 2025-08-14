Martín Vizcarra deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por juicio que afronta por hechos durante su gestión como gobernador de Moquegua. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Martín Vizcarra deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por juicio que afronta por hechos durante su gestión como gobernador de Moquegua. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El expresidente del Perú sufrió un nuevo revés. El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, , declaró fundado el pedido del Ministerio Público e impuso prisión preventiva contra el exmandatario por 5 meses.

Es más, señaló que Chávez Tamariz dictó solo cinco meses de prisión preventiva para el por el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua,

Situación “da una imagen de país con problemas”. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Situación “da una imagen de país con problemas”. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Para Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) esta situación “es una pena para la imagen del país”.

”, remarcó el titular del BCRP durante la presentación de la moneda alusiva al centenario de reincorporación de Tarata al Perú.

Velarde refuerza que Financial Times, el periódico económico más importante, destaca sobre Perú este tipo de noticias, que si bien no afecta económicamente, “da una imagen de país con problemas”.

Hay que recordar que desde Fujimori a Vizcarra, Perú tiene a sus expresidentes encarcelados. .

TE PUEDE INTERESAR

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Barbadillo tras orden de prisión preventiva
Martín Vizcarra: Revelan la causa por la que no se dictó más tiempo de prisión preventiva al exmandatario
Nakazaki: Es 90% probable que Vizcarra reemplace la prisión preventiva por sentencia condenatoria
Vela califica de “razonable” la orden de cinco meses de prisión preventiva impuesta a Vizcarra
Erwin Siccha califica de “arbitraria” la prisión preventiva dictada contra Martín Vizcarra
De Fujimori a Vizcarra: la lista de todos los expresidentes peruanos en prisión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.