El expresidente del Perú Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés. El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, declaró fundado el pedido del Ministerio Público e impuso prisión preventiva contra el exmandatario por 5 meses.

Es más, el fiscal Germán Juárez Atoche señaló que el juez Chávez Tamariz dictó solo cinco meses de prisión preventiva para el expresidente por el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, debido a que el juicio “terminará pronto”.

Situación “da una imagen de país con problemas”. | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Para Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) esta situación “es una pena para la imagen del país”.

“Financial Times hoy día hace una referencia precisamente a este caso y a los otros presidentes que están detenidos”, remarcó el titular del BCRP durante la presentación de la moneda alusiva al centenario de reincorporación de Tarata al Perú.

Velarde refuerza que Financial Times, el periódico económico más importante, destaca sobre Perú este tipo de noticias, que si bien no afecta económicamente, “da una imagen de país con problemas”.

Hay que recordar que desde Fujimori a Vizcarra, Perú tiene a sus expresidentes encarcelados. Gestión hizo un resumen de estos casos.