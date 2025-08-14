El fiscal Germán Juárez Atoche señaló que el juez Jorge Chávez Tamariz dictó solo cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra, por el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, debido a que el juicio “terminará pronto”.

El fiscal explicó que el juicio oral tiene aproximadamente tres o cuatro meses restantes y que actualmente están en la fase de lectura de piezas procesales.

“El juez justamente dicta estos cinco meses de prisión preventiva y no los seis que pide el Ministerio Público, por una sencilla razón, porque el juez prevé de que este juicio va a terminar pronto, le calculo unos tres o cuatro meses”, indicó en RPP TV.

Además, remarcó que ya han testificado testigos y peritos de ambas partes y están “oralizando” pruebas documentales, lo cual tomará un mes. Sin embargo, este proceso puede abarcar otro mes adicional si hay pruebas complementarias.

Asimismo, Juárez Atoche precisó que Vizcarra no cumplía con los arraigos familiar ni laboral. Explicó que el exmandatario no pudo demostrar que cuenta con arraigo domiciliario, debido a que la Fiscalía expuso que su esposa y su hijo menor viven en Moquegua, mientras que sus hijas mayores viven en departamentos ajenos al suyo.

“El arraigo familiar no solamente decirte que tiene una familia, sino que tiene que demostrarse que efectivamente existe un núcleo familiar de manera constante y permanente, situación que no se evidencia en el caso del señor Martín Vizcarra”, señaló.

El fiscal indicó que el juez Chávez Tamariz también consideró las sentencias de colaboración eficaz que incriminan al exmandatario en presuntos actos de corrupción cuando fue presidente regional de Moquegua.

Juárez Atoche detalló que se tomó en cuenta declaraciones de colaboradores eficaces, como Elard Tejeda Moscoso en el caso Obrainsa, junto con otros elementos de convicción que corroboraron lo dicho.