Martín Vizcarra: Revelan porque no se dictó más tiempo de prisión preventiva al exmandatario
señaló que Jorge Chávez Tamariz dictó solo cinco meses de prisión preventiva para el , por el caso Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, debido a que el juicio “terminará pronto”.

E explicó que el juicio oral tiene aproximadamente tres o cuatro meses restantes y que actualmente están en la fase de lectura de piezas procesales.

justamente dicta estos cinco meses de prisión preventiva y no los seis que pide el Ministerio Público, por una sencilla razón, porque el juez prevé de que este juicio va a terminar pronto, le calculo unos tres o cuatro meses”, indicó en RPP TV.

Además, que ya han testificado testigos y peritos de ambas partes y están “oralizando” pruebas documentales, lo cual tomará un mes. Sin embargo, este proceso puede abarcar otro mes adicional si hay pruebas complementarias.

Asimismo, precisó que no cumplía con los arraigos familiar ni laboral. Explicó que no pudo demostrar que cuenta con arraigo domiciliario, debido a que la Fiscalía expuso que su esposa y su hijo menor viven en Moquegua, mientras que sus hijas mayores viven en departamentos ajenos al suyo.

“El arraigo familiar no solamente decirte que tiene una familia, sino que tiene que demostrarse que efectivamente existe un núcleo familiar de manera constante y permanente, situación que no se evidencia en el caso del ”, señaló.

indicó que el juez Chávez Tamariz también consideró las sentencias de colaboración eficaz que incriminan al en presuntos actos de corrupción cuando fue presidente regional de Moquegua.

detalló que se tomó en cuenta declaraciones de colaboradores eficaces, como Elard Tejeda Moscoso en el caso Obrainsa, junto con otros elementos de convicción que corroboraron lo dicho.

El fiscal Germán Juárez Atoche remarcó que ya han testificado testigos y peritos de ambas partes y están “oralizando” pruebas documentales, lo cual tomará un mes. Foto: GEC / Hugo Pérez
