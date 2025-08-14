Sunat recibe pago de Credicorp por S/ 1,577 millones; empresa anuncia que continuará defensa legal | Foto: Referencial
Sunat recibe pago de Credicorp por S/ 1,577 millones; empresa anuncia que continuará defensa legal
. comunicó a la (SMV) que su subsidiaria Grupo Crédito S.A. efectuó el pago total de las Resoluciones de Determinación y de Multa emitidas por la (Sunat), notificadas el 27 de junio del presente año, por un monto de S/ 1,577,174,872.00.

Cumplimiento del Hecho de Importancia

La información fue presentada como un Hecho de Importancia, en cumplimiento del artículo 30° de la Ley del Mercado de Valores y el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por la Resolución SMV N.° 005-2014-SMV-01. Credicorp recordó que ya había informado sobre este caso el 27 de junio de 2025, cuando se notificaron las resoluciones tributarias.

Según la comunicación, el pago se realizó el 13 de agosto de 2025 y corresponde a la totalidad de los montos exigidos por la administración tributaria.

Defensa legal se mantiene

Pese a la cancelación, Grupo Crédito reafirmó su decisión de ejercer las acciones legales correspondientes para impugnar las resoluciones de la SUNAT. La compañía sostuvo que el cumplimiento del pago no implica renuncia al derecho de defensa que le otorga la ley, y que la vía judicial será utilizada para cuestionar los reparos y multas aplicados.

La carta fue suscrita por Guillermo Morales Valentín, representante bursátil de Credicorp, y remitida a la SMV para su registro público.

