La mina de cobre El Teniente, propiedad de Codelco, reanudó parcialmente su producción durante el fin de semana, pero el fatal accidente que la cerró durante una semana probablemente afectará los bonos de la empresa chilena durante mucho más tiempo. Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg
La mina de cobre El Teniente, propiedad de Codelco, reanudó parcialmente su producción durante el fin de semana, pero el fatal accidente que la cerró durante una semana probablemente afectará los bonos de la empresa chilena durante mucho más tiempo. Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Codelco reanudó las operaciones subterráneas y de procesamiento en El Teniente, su mina de cobre más grande, poco más de una semana después de sufrir el accidente minero más mortífero en Chile en décadas. Sin embargo, el fatal accidente que la cerró durante una semana probablemente afectará los bonos de la empresa chilena durante mucho más tiempo.

TE PUEDE INTERESAR

Casa Blanca aclarará información errónea sobre aranceles al oro
Exjefe del Tesoro: Trump sigue un modelo “aterradoramente” parecido al de un difunto autócrata sudamericano
Dólar, sol, pesos y real: el rumbo de las monedas para este 2025, según Credicorp Capital
Zafranal asegura energía para su operación en 2029: Minem autoriza línea de transmisión de 220 kV
Excellon acelera reactivación de Mallay y apuesta por nuevas vetas de oro y plata
Aranceles de Trump entran en vigor, nueva prueba para economía mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.