Un hombre revisa un vehículo en el acceso Los Maitenes en la mina El Teniente, en Rancagua (Chile). (EFE/ Elvis González)
Agencia Bloomberg
El terremoto que provocó un derrumbe mortal en la mayor mina de Codelco en Chile fue causado probablemente por la propia actividad minera y no por un evento natural, según una persona con conocimiento directo del caso.

