La producción de las minas que opera aumentó un 0.3% en los primeros tres meses del año con respecto al mismo período del año anterior, según informó la minera estatal chilena en un comunicado el viernes. Incluyendo su participación en minas operadas por otras empresas, el crecimiento fue del 2%, hasta un total de 324,000 toneladas métricas.

Codelco está comenzando a ver los resultados de un programa de modernización de sus antiguas operaciones, aunque con retraso y por encima del presupuesto. El director ejecutivo de la cuprífera, Rubén Alvarado, ha reorganizado la dirección y está impulsando la finalización de proyectos clave para explotar zonas más ricas de los yacimientos tras décadas de falta de inversión.

“Este incremento en la producción se logra a pesar de los desafíos que se enfrentaron durante el primer trimestre del año, eventos climáticos producto del invierno altiplánico, y el black out nacional ocurrido en febrero, que en total impactaron en 10ktmf la producción del trimestre”, señaló Codelco en un comunicado que acompaña sus resultados.

La empresa estatal pronostica que sus minas producirán entre 1.37 y 1.4 millones de toneladas este año, frente a los 1.33 millones del año pasado. No ha dado una cifra que incluya las minas en las que participa, pero que no opera. La compañía está empezando a contabilizar el cobre procedente de su reciente adquisición de una participación en la mina Quebrada Blanca de Teck Resources Ltd.

A pesar de la agitación financiera desatada por las políticas comerciales del presidente estadounidense, Donald Trump, Codelco sigue adelante con inversiones que alcanzarán los US$ 5,600 millones este año.

Están comenzando a implementarse nuevos proyectos, con una leve recuperación en la producción que comenzó el año pasado y que continuará en 2025, con el objetivo de volver a los niveles de producción previos a la pandemia para fines de la década, dijo el presidente, Máximo Pacheco, en una entrevista a principios de este mes, en la cual afirmó que Codelco esperaba otro aumento interanual este trimestre.