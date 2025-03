Los futuros del cobre Comex subieron a US$ 5.2055 la libra a las 9:56 horas del martes, superando el récord anterior de US$ 5.199 establecido el 20 de mayo.

El contrato al mes siguiente ha subido alrededor de un 29% este año, creando una desconexión sin precedentes entre los precios estadounidenses y la referencia mundial fijada en la Bolsa de Metales de Londres.

Los futuros del cobre estadounidense comenzaron a dispararse por encima de los precios en la LME en enero, y la brecha alcanzó niveles récord después de que Trump ordenara el mes pasado al Departamento de Comercio de Estados Unidos que llevara a cabo una investigación sobre posibles aranceles al cobre por motivos de seguridad nacional.

El lunes, la brecha entre los precios Comex y LME del mes siguiente alcanzó nuevos máximos históricos de más de US$ 1,400 la tonelada.

Esto está creando enormes incentivos para los operadores que han estado explotando el diferencial de precios para llevar cobre a EE.UU. y adelantarse a los posibles aranceles.

Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. prevén que EE.UU. impondrá gravámenes del 25% a la importación de cobre a finales de año, y los operadores esperan que una gran cantidad de cobre llegue a EE.UU. antes de esa fecha.

Y mientras se espera que los operadores y los inversores obtengan beneficios del movimiento de cobre, los fabricantes estadounidenses están pagando unos costos que suponen una parte sustancial del impacto previsto en caso de que entre en vigor el gravamen del 25% insinuado.

La reacción en Asia

El mercado del cobre en Asia se está contrayendo, lo que se suma a las señales de una dislocación mundial, ya que los precios suben con fuerza ante las especulaciones de que la administración Trump impondrá aranceles a la importación de este metal industrial.

En China, la prima de Yangshan —un indicador del coste adicional del envío de cobre refinado— casi se ha duplicado este mes. En el Sudeste Asiático, mientras tanto, las primas de importación han alcanzado su nivel más alto desde abril del año pasado.

El cobre se ha disparado este año ante las apuestas de que Estados Unidos impondrá aranceles, con los futuros de Nueva York subiendo mucho más que el contrato de referencia global en Londres.

Esta inusual dislocación ha estado atrayendo reservas de mercados no estadounidenses hacia Estados Unidos. Kostas Bintas, un reconocido operador de Mercuria Energy Group Ltd., afirmó que los cambios recientes no tienen precedentes.

“El suministro de cobre importado a China se está reduciendo, tras el desvío a Estados Unidos de cargamentos procedentes de Sudamérica y el Congo”, declaró Li Yaoyao, analista de Xinhu Futures Co.

Las importaciones netas al país ya cayeron un 11% en los dos primeros meses del año, ya que las exportaciones se duplicaron con creces, y el aumento de los precios globales abrió una inusual ventana de arbitraje. Las importaciones podrían disminuir hasta un tercio en abril y mayo con respecto al año pasado, según informó Bloomberg la semana pasada, citando a un importante operador del mercado asiático.

La caída de las importaciones alimenta la preocupación por una mayor reducción de los inventarios chinos a finales de este año, en medio de la temporada alta de demanda de primavera y un período de mantenimiento en el segundo trimestre, justo cuando se avecinaban recortes de producción en una importante fundición. Los inventarios chinos han disminuido este mes gracias al repunte del consumo tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, aunque siguen siendo relativamente altos en esta época del año.

Hay otras señales tempranas de ajuste en algunos sectores del mercado del cobre de China, el más grande del mundo. La prima por cátodo en la provincia de Guangdong se disparó a más de 200 yuanes (28 dólares) por tonelada, según el Mercado de Metales de Shanghái. Esta es la cifra más alta estacionalmente desde al menos 2020. La prima se disparó tras un reciente aumento de las exportaciones de las fundiciones de la provincia sureña, según Li, de Xinhu.

Destrucción de la demanda

Sin embargo, la rápida subida del cobre por encima de los US$ 10,000 por tonelada ha frenado la demanda inmediata de las fábricas chinas. “Los fabricantes no están aceptando cobre por encima de los 80,000 yuanes por tonelada”, afirmó Nicole Ni, subdirectora general de la comercializadora Eagle Metal International Pte.

Aun así, se espera que la demanda china de cobre se vea impulsada por las compras de los operadores de la red eléctrica, que son menos sensibles al aumento de los costes. La inversión en las redes eléctricas chinas aumentó un 33% hasta los 43,600 millones de yuanes en los dos primeros meses del año, según la Administración Nacional de Energía, para absorber más energía procedente de la rápida construcción de plantas solares.

China también repondrá este año sus reservas estratégicas de metales industriales, incluidos el cobre y el cobalto, para aumentar la resiliencia de su suministro de minerales críticos, según personas familiarizadas con la discusión.