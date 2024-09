Las empresas establecieron una asociación exclusiva para gestionar financiaciones para clientes corporativos y de capital privado, según un comunicado visto por Bloomberg. Mubadala Investment Co. y Athene, unidad de seguros de Apollo, también participarán en la iniciativa, que inicialmente se centrará en Norteamérica.

“Hacia aquí se dirige el sector”, afirmó en una entrevista Jim Zelter , copresidente de Apollo, al describir la relación entre los proveedores de capital privado y los bancos. “Citi pasa de ser un banquero muy activo en fusiones y adquisiciones con unas pocas herramientas a tener la caja de herramientas completa”.

LEA TAMBIÉN: Pimco ve valor en la deuda en moneda local de mercados emergentes

Citigroup y Apollo tienen la opción de ampliar el acuerdo, que solo cubre los préstamos sin grado de inversión, más allá del objetivo inicial de US$ 25,000 millones y de ampliar su alcance para incluir regiones adicionales. El programa aspira a originar US$ 5,000 millones en operaciones de deuda en su primer año, según Zelter.

Las firmas se han fijado uno de los objetivos más ambiciosos hasta la fecha en una serie de alianzas entre bancos y gestores de créditos privados que están transformando tanto a Wall Street como a los mercados de capitales.

Jim Zelter

Si bien el sector bancario y el de gestión de crédito privado se han considerado rivales en lo que se refiere a otorgar financiación a las empresas, las dos industrias convergen cada vez más. Los bancos están buscando formas de mantener sus flujos de comisiones sin inmovilizar sus propios balances mientras lidian con la regulación y los requisitos de capital. Los gestores de créditos privados, por su parte, se ven presionados para encontrar nuevas vías de obtención de inversiones tras haber recaudado cantidades récord de efectivo.

Citigroup recurrirá a su experiencia en banca de inversión para buscar nuevas operaciones de deuda entre sus clientes y percibirá una comisión por originar las transacciones. Apollo y sus socios aportarán el efectivo. La oferta se convertirá en una tercera vertiente de la estrategia de mercados de capital de deuda del banco, complementando su negocio actual de concertación de préstamos y bonos para su distribución en los mercados públicos.

“Perdemos un buen número de transacciones en favor del crédito privado”, declaró en una entrevista Richard Zogheb , responsable de mercados de capital de deuda de Citigroup. “La gran noticia para nosotros ahora es que podemos mantener nuestra posición y ofrecer esa solución”.

Citigroup está siguiendo el ejemplo de sus rivales de un mayor acercamiento a la creciente industria del crédito privado de US$ 1.7 billones, aunque cada banco ha adoptado un enfoque diferente. JPMorgan Chase & Co. ha destinado al menos US$ 10,000 millones de su propio balance a los préstamos directos. Goldman Sachs Group Inc. lleva años captando capital de terceros a través de su unidad de gestión de activos para operaciones de origen privado. Wells Fargo & Co. se asoció el año pasado con Centerbridge Partners para lanzar un fondo de US$ 5,000 millones.

LEA TAMBIÉN: Trucos en capital privado colman la paciencia de sus clientes

Lazos estrechos

El acuerdo entre Citigroup y Apollo estrecha la relación entre dos firmas que llevan mucho tiempo entrelazadas en Wall Street. Zelter se incorporó a Apollo en 2006 tras más de una década en Citigroup, donde había sido director de inversiones de una división que invertía en activos privados. Antes de eso, supervisó el negocio global de financiación apalancada y de alto rendimiento del banco. Citigroup es un suscriptor frecuente de operaciones de deuda para el negocio de capital privado de Apollo.

Vis Raghavan, de Citigroup, que se incorporó este año para supervisar todas las operaciones del banco tras dirigir la franquicia de banca de inversión global en JPMorgan, está trabajando para revertir los resultados de su división. La firma ha repuntado hasta convertirse en la nº 2 en suscripción de bonos con grado de inversión en Estados Unidos este año, por detrás de JPMorgan, según datos recopilados por Bloomberg. Sin embargo, ha bajado su desempeño en bonos de alto rendimiento y préstamos apalancados.

Apollo es uno de los mayores proveedores de capital privado, con casi US$ 700,000 millones de activos bajo gestión hasta finales del segundo trimestre. De esa cantidad, más de US$ 500,000 millones están vinculados a sus negocios de crédito.

Su director ejecutivo, Marc Rowan, se ha fijado como objetivo un universo de más de US$ 40 billones en activos de crédito privado invertibles, lo que incluye préstamos a operaciones de capital riesgo y a grandes empresas, así como financiación para una amplia gama de clases de activos, desde hipotecas hasta derechos de autor musicales.