Carolina Valenzuela Cabrera, COO de Udocz, edtech peruana que nació en el 2018.
Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

En 2018, cuando el boom de las edtech todavía no se sentía con fuerza en América Latina -y en Perú tampoco-, un pequeño equipo comenzó a construir una plataforma colaborativa para estudiantes universitarios. Uno de los integrantes era Carolina Valenzuela, quien llegó al proyecto cuando aún era estudiante universitaria y cuando la startup apenas daba sus primeros pasos: hoy Udocz alcanza los más de cuatro millones de estudiantes activos al mes.

