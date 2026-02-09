“Mientras en China se habla de autos voladores, en América Latina seguimos hablando de cash, hay un mercado grande para conquistar”, resume Antonio Rolando, CEO de Kashio, en esta entrevista con G de Gestión.

Rentabilidad sin rondas de capital

Rolando, ex CTO de Safety, fue quien concretó la primera venta de Kashio. El primer cliente fueron condominios que buscaban ordenar el cobro del mantenimiento. Para el 2020, en plena pandemia, ampliaron su alcance a colegios, universidades, cajas municipales e institutos. “Una cadena educativa con 20 sedes recaudaba en efectivo y llevaba todo en Excel. Nosotros digitalizamos su proceso. Ese es el impacto que buscamos”, recuerda.

¿La pandemia les permitió alcanzar el equilibrio financiero?

Sí. En 2020 nos volvimos cash flow positive. La digitalización se aceleró.

¿Solo tuvieron una ronda en todos estos años?

Una, friends & family, por menos de US$ 1 millón. Los cofundadores veníamos de un exit que nos ayudó a capitalizarnos.

¿Por qué no levantaron más capital como suelen hacerlo otras fintech?

Porque apostamos por el crecimiento orgánico. Levantar grandes rondas obliga a crecer rápido, aumenta el gasto y genera presión y dolores de cabeza. Y si el mercado no responde como esperas debes pivotear o recortar gente del equipo, entonces, puedes dejar a muchos sin la oportunidad de que se desarrollen en la empresa. En un crecimiento acelerado el programador no espera ser manager, tiene que traer un manager externo y cortas el crecimiento de esa otra persona.

Gracias a la apuesta por el crecimiento orgánico tenemos una rotación muy baja del equipo. El actual director fue programador, otros comenzaron como personal de soporte. Hemos avanzando en equipo. Ya somos más de 140 colaboradores.

Expansión regional

"Nos preparamos para ser una empresa pública en 2030", revela Antonio Rolando, CEO de Kashio. Foto: Kashio

¿Cuándo decidieron apostar por la expansión regional?

Nos demoramos cuatro años en salir del Perú, primero queríamos consolidarnos; por eso, estamos logrado un crecimiento año contra año del 100%. En 2025 empezamos nuestro proceso de expansión a México. Le siguen Chile, Colombia y Ecuador para el primer trimestre de este 2026. Y vamos por cinco mercados más antes de que se acabe el 2026.

¿Dónde se ubican esos otros mercados?

Para fines de 2026 esperamos operar en al menos 10 países, incluyendo Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Esperamos consolidar nuestras operaciones en menos de cuatro años porque ya tenemos un modelo de negocio definido.

¿Cuántas empresas apuntan a atender al cierre del 2026?

Hoy estamos sobre las 600 empresas, pero deberíamos llegar a cerca de las 2,000. Estamos cambiando el modelo a empresas corporativas. Por ejemplo, el cliente ya no será el condominio, sino las empresas administradoras de condominio.

¿Qué rubros apalancarán este crecimiento además del de condominios?

Tenemos empresas de e-commerce, Fintech, financieras, juegos en línea, educación...realmente estamos diversificados en varias industrias, incluyendo Municipalidades, empresas de transporte y otras empresas recaudadoras como de servicios públicos.

Rumbo a Wall Street

¿Cuál es su siguiente meta como startup peruana?

Lo que buscamos es que la mayoría de nuestros integrantes aprenda sobre qué es una inversión, un exit, cómo se acelera una compañía, y que ellos sean la siguiente generación de emprendedores. Nos preparamos para ser una empresa pública en 2030.

¿Cómo se preparan?

Estamos ordenando seguridad, contabilidad, métricas. Incorporamos un director de Data e IA.

¿Dónde cotizarán?

El objetivo es Estados Unidos. Y la meta es lograrlo en el 2030, no antes, porque para lograr esta salida necesitamos llegar a los US$ 100 millones en facturación, es lo mínimo para un IPO. El plan es llegar con un full prime regional, con portafolio de productos y con todos los controles necesarios para un IPO.

Ronda de inversión y adquisición

Para lograr esa facturación, ¿entrarán a nuevos mercados?

En 2027 apuntamos a Estados Unidos y Brasil. Para eso sí necesitaremos capital.

¿De cuánto?

Planeamos levantar una Serie A de alrededor de US$ 50 millones en 2027, destinada a producto, ingeniería, expansión comercial y control financiero.

¿El crecimiento que proyectan será solo orgánico?

Este año estamos evaluando la adquisición de una empresa en México que nos ayudará a acelerar la penetración en ese mercado, es una operación que podría estar en el rango de US$ 5 y US$ 10 millones. Por otro lado, no estamos buscando vender la empresa o ceder el control antes del 2030.

¿Ampliarán su portafolio de productos?

Hoy atendemos dos categorías: un producto para pagos y otro para recaudos y gestión de cobranza. Ahora estamos desarrollando Kashio IA plataform, una plataforma de automatización financiera (FinOps) con módulos de pagos, alertas, gestión de liquidez y control antifraude. No somos solo una pasarela. Queremos ser la infraestructura financiera de las empresas. El lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2026.

¿Ya están en todas las verticales?

La IA va a impactar en todas las verticales e industrias, seguirán saliendo nuevos negocios 100% digitales, 100% basados en IA

Estrategia: marca antes que capital

¿Qué es clave para una startup?

El posicionamiento de marca. Y eso no lo genera el levantamiento de capital, no lo compras con inversión. Las empresas (clientes) necesitan tiempo para confiar. En Latam, los corporativos buscan proveedores sólidos, porque somos una parte crítica de su recaudación.

¿Cómo se preparan hacia el 2030, en un contexto lleno de cambios rápidos e IA?

Hace años los pagos digitales eran menos del 20% en Latinoamérica. Hoy rondan el 30%, pero todo el cash se digitalizará en algún momento. Aparecen las stablecoins, y el movimiento del dinero ya no será local, será regional. Eso va a transformar la industria. El avance regulatorio en Estados Unidos podría acelerar la adopción en América Latina. Sé que el BCP tiene un proyecto de stablecoins, si lo hace un grande es probablemnente que la gente con tranquilidad lo adopte.

¿Desde cuándo usan IA en sus soluciones?

Desde 2025 incorporamos inteligencia artificial en nuestros procesos y este año estamos lanzando una plataforma propia con soluciones de cobranza inteligente y gestión de fraudes. Hoy, cerca del 50% de nuestro código ya lo genera IA. A fin de año será 80%.

¿La IA impactará todas las industrias?

Sí. Surgirán modelos 100% digitales en salud, legal, educación. Habrá una primera capa automatizada y luego el profesional. Nosotros somos el componente financiero que permite cobrar, pagar y dispersar recursos. Entonces, queremos que Kashio se posicione como la infraestructura de pagos para plataformas digitales, independientemente del sector.

Y en este contexto, ¿cómo retienen talento?

Buscamos mentalidad emprendedora, no cerebritos. Hoy el conocimiento técnico no basta. Importan la curiosidad, el aprendizaje rápido y los soft skills. Que entiendan el proyecto de largo plazo. Ahorita estamos reclutando, pero no contratamos por horas. Contratamos por misión.