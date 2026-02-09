"Nos demoramos cuatro años en salir del Perú, primero queríamos consolidarnos; por eso, estamos logrado un crecimiento año contra año del 100%", dice el CEO de Kashio. // Foto: Composición G de Gestión
"Nos demoramos cuatro años en salir del Perú, primero queríamos consolidarnos; por eso, estamos logrado un crecimiento año contra año del 100%", dice el CEO de Kashio.
Ani Lu Torres
Para el arranque de Kashio, en 2017, sus cofundadores Antonio Rolando y Francisco Egocheaga optaron por una sola ronda friends & family por menos de US$ 1 millón. Venían de un exit previo y decidieron invertir ese capital en una fintech que transformara el procesamiento del dinero digital desde Perú. El crecimiento fue orgánico, sin nuevas rondas, durante ocho años. Ahora la startup proyecta abrir oficinas en diez mercados este 2026. Además, evalúa una adquisición cercana a los US$ 10 millones.

