Remitee es un sistema operativo que simplifica el envío de remesas instantáneas al proveer una infraestructura integral que permite a bancos, fintechs y retailers embeber pagos transfronterizos directamente en sus plataformas. (Foto: iStock)
Alejandro Milla
Alejandro Milla

, anuncia su inversión en la startup Remitee, que ofrece una infraestructura tecnológica que facilita pagos internacionales entre personas de manera simple, rápida y segura. Krealo lideró , convirtiéndose en su decimotercera inversión en la región.

En detalle, Remitee es un sistema operativo que simplifica el al proveer una infraestructura integral que permite a bancos, fintechs y retailers embeber pagos transfronterizos directamente en sus plataformas. Actualmente, su tecnología posibilita pagos en más de 50 países en América y Europa, combinando liquidez, tecnología y cumplimiento regulatorio.

“Invertimos en Remitee por la oportunidad que representa para seguir desarrollando nuestra capacidad de gestión de remesas en Credicorp. Actualmente, , como el Banco de Crédito del Perú, Yape, Tenpo y Mibanco, ya hacen uso de esta infraestructura, lo que nos ha permitido dinamizar nuestro ecosistema y potenciar esta línea de negocio”, comentó Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Fundada en 2017, Remitee elimina las principales barreras que enfrentan los operadores tradicionales, como depender de redes físicas de agentes, transferencias costosas y fricciones, al embeber capacidades de remesas directamente en instituciones donde las personas ya confían y transaccionan, eliminando la necesidad de aplicativos adicionales o retiros en efectivo. Además, ofrece servicios de pago transfronterizo directo, como pago de facturas (servicios, educación, salud), tarjetas prepago, recargas móviles y más, mediante una sola integración embebida.

“Con Remitee, las remesas ahora viven dentro de los mismos bancos, fintechs y retailers donde los migrantes ya confían y transaccionan, eliminando la fricción de tener que salir de esas plataformas para completar una transferencia en otro lugar”, señaló Sergio Saravia, CEO y cofundador de Remitee.

Las más recientes inversiones de Krealo

El corporate venture capital del Grupo Credicorp, Krealo,, manteniendo así el ritmo de los últimos años. La primera apuesta de este periodo fue la chilena Shinkansen, una empresa que automatiza transacciones B2B en tiempo real mediante una API (interfaz de programación de aplicaciones).

Más adelante, , la primera plataforma financiera phygital(físico-digital) orientada a ofrecer acceso a soluciones financieras de calidad para personas no bancarizadas.

De acuerdo con las declaraciones recientes de sus directivos, el foco de inversión de Krealo continúa centrado en la región andina, con un énfasis particular en Chile. Entre las compañías destacadas de su portafolio figuran las chilenas Tenpo y Datamart, las colombianas Tyba, Plurall y Monokera, así como las peruanas Culqui y Wally, entre otras.

