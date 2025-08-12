En lo que va de 2025, Equip ha gestionado más de US$50 millones en cotizaciones y ha atendido a 500 constructoras. (Foto: Equip)
En lo que va de 2025, Equip ha gestionado más de US$50 millones en cotizaciones y ha atendido a 500 constructoras. (Foto: Equip)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La, enfocada en digitalizar la compra de para pequeñas y medianas constructoras, anunció el cierre de su ronda semilla por US$1.4 millones, liderada por y Alaya Capital. Ambos fondos cuentan con el respaldo del Fondo de Capital Emprendedor de Cofide, el banco de desarrollo del Estado peruano.

En lo que va de 2025, la compañía ha gestionado más de US$50 millones en cotizaciones y ha atendido a 500 constructoras, con más de 1,400 despachos en 12 departamentos de la costa, sierra y selva del país. Su enfoque principal está en, aunque también participa en proyectos de infraestructura en minería, agroindustria, salud y educación.

“Nuestra prioridad es seguir invirtiendo en tecnología, inteligencia artificial y producto para ofrecer una experiencia simple, confiable y todo en uno para quienes construyen. Este año apuntamos a un crecimiento de 8x, impulsando nuevas categorías y dando nuestros primeros pasos hacia la expansión regional, con pilotos en México”, afirmó Tiago del Río, CEO y cofundador de .

De izquierda a derecha: Alexis Vasquez - CTO & Co-founder, Roberto Arbe - CFO, Tiago del Rio - CEO & Co-founder; y Luis Reyme - CCO. (Foto: Equip).
De izquierda a derecha: Alexis Vasquez - CTO & Co-founder, Roberto Arbe - CFO, Tiago del Rio - CEO & Co-founder; y Luis Reyme - CCO. (Foto: Equip).
LEA TAMBIÉN: Startup Equip levanta capital en ronda con Salkantay y traza próximo objetivo

Propuesta de valor

La construcción representó el 5.6% del PBI (producto bruto interno) nacional en 2024, pero continúa siendo una de las industrias más rezagadas en digitalización en América Latina. busca revertir esta situación con una plataforma B2B asset-light que permite a las constructoras cotizar, comprar y recibir materiales de forma rápida, transparente y eficiente, accediendo a mejores precios y condiciones. Al mismo tiempo, funciona como un canal de venta digital adicional para los proveedores, fortaleciendo su estructura comercial existente con tecnología y acceso a nuevos clientes.

El modelo de Equip integra adquisición, fijación de precios, crédito y logística en un único flujo digital. Su tecnología, basada en inteligencia artificial, interpreta requerimientos técnicos desde distintos formatos y los conecta con precios y stock dinámico de una red de más de 50 proveedores, reduciendo tiempos, errores y costos operativos.

Además de su propuesta logística, la empresa desarrolla una que ofrece financiamiento directo a constructoras pequeñas y medianas. A la fecha, ha financiado compras por más de US$7 millones en materiales de construcción.

“Tenemos una oportunidad fintech única en la industria: datos transaccionales y contextuales de obra que permiten entender mejor el riesgo y ofrecer crédito donde otros no llegan”, señaló Roberto Arbe, CFO de Equip.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Kupos, la startup chilena de transporte terrestre, llega a Perú: este es su modelo de negocio
ProntoPaga: la fintech chilena quiere procesar más de US$ 45 millones mensuales en Perú
The hub, la startup peruana de logística se prepara a dar el salto a EE.UU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.