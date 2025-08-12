La startup peruana Equip, enfocada en digitalizar la compra de materiales de construcción para pequeñas y medianas constructoras, anunció el cierre de su ronda semilla por US$1.4 millones, liderada por Salkantay Ventures y Alaya Capital. Ambos fondos cuentan con el respaldo del Fondo de Capital Emprendedor de Cofide, el banco de desarrollo del Estado peruano.

En lo que va de 2025, la compañía ha gestionado más de US$50 millones en cotizaciones y ha atendido a 500 constructoras, con más de 1,400 despachos en 12 departamentos de la costa, sierra y selva del país. Su enfoque principal está en construcción civil, aunque también participa en proyectos de infraestructura en minería, agroindustria, salud y educación.

“Nuestra prioridad es seguir invirtiendo en tecnología, inteligencia artificial y producto para ofrecer una experiencia simple, confiable y todo en uno para quienes construyen. Este año apuntamos a un crecimiento de 8x, impulsando nuevas categorías y dando nuestros primeros pasos hacia la expansión regional, con pilotos en México”, afirmó Tiago del Río, CEO y cofundador de Equip.

De izquierda a derecha: Alexis Vasquez - CTO & Co-founder, Roberto Arbe - CFO, Tiago del Rio - CEO & Co-founder; y Luis Reyme - CCO. (Foto: Equip).

Propuesta de valor

La construcción representó el 5.6% del PBI (producto bruto interno) nacional en 2024, pero continúa siendo una de las industrias más rezagadas en digitalización en América Latina. Equip busca revertir esta situación con una plataforma B2B asset-light que permite a las constructoras cotizar, comprar y recibir materiales de forma rápida, transparente y eficiente, accediendo a mejores precios y condiciones. Al mismo tiempo, funciona como un canal de venta digital adicional para los proveedores, fortaleciendo su estructura comercial existente con tecnología y acceso a nuevos clientes.

El modelo de Equip integra adquisición, fijación de precios, crédito y logística en un único flujo digital. Su tecnología, basada en inteligencia artificial, interpreta requerimientos técnicos desde distintos formatos y los conecta con precios y stock dinámico de una red de más de 50 proveedores, reduciendo tiempos, errores y costos operativos.

Además de su propuesta logística, la empresa desarrolla una vertical fintech que ofrece financiamiento directo a constructoras pequeñas y medianas. A la fecha, ha financiado compras por más de US$7 millones en materiales de construcción.

“Tenemos una oportunidad fintech única en la industria: datos transaccionales y contextuales de obra que permiten entender mejor el riesgo y ofrecer crédito donde otros no llegan”, señaló Roberto Arbe, CFO de Equip.