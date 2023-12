“En el primer trimestre de este año no realizamos ninguna inversión, sino que comenzamos en el segundo trimestre. Se empieza a ver una recuperación en el volumen de las inversiones, que cayeron en todo Latinoamérica”, señaló Aspillaga.

El ejecutivo mencionó que durante este año, sus inversiones totalizaron los US$ 4 millones. En base a una mejor perspectiva a futuro, esperan alcanzar US$ 8 millones en inversiones para el próximo año.

Las startups que despiertan un mayor atractivo de inversión para Salkantay Ventures provienen de los sectores edtech, fintech, proptech, climatech, entre otros. Asimismo, las próximas inversiones oscilarán entre los US$ 500,000 y US$ 1 millón para startups en primeras rondas, y de igual o mayor monto para los follow ones (inversiones en empresas donde Salkantay ya invirtió antes).

“Nuestro portafolio de inversiones lo componen 18 compañías. Este año lo hemos hecho en dos nuevas, y en cinco follow ones. Probablemente, el próximo año invertiremos en dos a cuatro nuevas, y sí esperamos incrementar el número de follow ones , ojalá, por valores significativos”, sostuvo Aspillaga.

En tanto, el fondo de inversión comienza a echarle un ojo a la inteligencia artificial (IA), cuyo surgimiento potenció y es aprovechado por varias empresas de Salkantay, que aceleran su crecimiento y ya desarrollan productos en base a la IA.

Cabe indicar que un tercio del portafolio de Salkantay está dirigido a inversiones en startups peruanas; el otro tercio proviene actualmente de Colombia, y lo restante de otros países de la región.

“Buscamos invertir en compañías que buscan crecer en mercados grandes. Usualmente, nuestras startups tienen presencia en la región, como Manzana Verde, uDocz, etc.”, añadió Aspillaga.

En agosto, la fintech peruana Prestamype anunció una ronda por US$ 5 millones, en la cual participó Salkantay. Además, este año invirtió en la fintech chilena Shinkansen, en la SaaS de cobranzas Moonflow, entre otras.

Nuevo fondo a la vista

Salkantay Ventures terminó de levantar un fondo de US$ 26 millones en agosto del año pasado. El 45% de este que falta colocar sería completado durante el próximo año. Asimismo, la empresa anunció que se encuentra preparando un nuevo fondo para los próximos años.

“Dependiendo de cómo vayamos colocando el fondo actual, a mediados del próximo año esperamos empezar el fundraising (captación de capital) para aperturar un nuevo fondo de US$ 50 millones”, comentó Aspillaga.

De igual manera, este estaría enfocado en un balance entre inversiones por primera vez en startups y follow ones.

“Creemos que seguiremos aprovechando oportunidades en startups que estén en etapas tempranas, en América Latina y, sobre todo, en la región Andina. Los fondos para startups son a 10 años, y durante los primeros 5 años uno coloca hasta un 80% del fondo”, explicó el ejecutivo de Salkantay.

Perspectivas del ecosistema peruano

Asimismo, la expectativa del partner de Salkantay para el mercado ‘startupero’ en Perú para el próximo año es positiva y con mayor actividad con respecto a este año, aunque todavía conservador.

“Este ha sido un año en el que cambió el foco del mercado. En la pandemia hubo mucho enfoque en e-commerce, ahora se ven más sectores con grandes gaps, como fintech o climatech”, indicó.

Pese a ello, el ejecutivo menciona que el ambiente del fundraising aún es complicado. En Perú, se observan más deals y nuevos players que comienzan a ver este mercado, a comparación de otras plazas en la región.

“Esperamos que el ajuste continúe. Es probable que el acceso a capital siga siendo algo retador para las compañías. Eso quiere decir que debemos trabajar más de cerca con los founders para asegurarnos que en sus proyecciones tengan claro cuánto tienen de caja para seguir creciendo, y levantar siguientes rondas”, advirtió Aspillaga.

Los volúmenes de venture capital a nivel global cayeron en el orden de US$10,000 millones a US$ 12,000 millones por trimestre hasta casi la mitad, asegura el ejecutivo. La inversión en startups en etapas más avanzadas fue la que experimentó una mayor caída.

