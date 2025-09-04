Únete a nuestro canal
Culqi, la fintech de pagos digitales del grupo , anunció el nombramiento de como su nuevo CEO, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2025.

Friedman es licenciado por la University of Pennsylvania y cuenta con un MBA en UCLA Anderson School of Management. Su trayectoria profesional incluye posiciones de liderazgo en reconocidas plataformas tecnológicas: fue para la región andina (Perú y Ecuador) y gerente general de en Perú, Bolivia y Ecuador.

Spencer Friedman tiene experiencia en Rappi, Uber y Deloitte. (Foto: Culpi).
Con amplia experiencia en la gestión de startups y el sector tecnológico, Friedman también trabajó en Deloitte Consulting y participó en la primera campaña presidencial de en Estados Unidos.

Con esta designación, Culqi refuerza su apuesta por el crecimiento e innovación en el ecosistema de pagos digitales, buscando consolidar su posición como una de las principales fintech del mercado peruano.

El paso de Friedman por Rappi

Durante su paso por como gerente general para la región andina, Spencer Friedman destacó que gestionar operaciones en diferentes ciudades requiere conocer de cerca la realidad de cada mercado, desde sus costumbres hasta la forma en que se mueve la economía local. Para él, la clave de una gestión exitosa está en escuchar, observar y adaptarse rápidamente a las necesidades de los usuarios.

“Si quieres operar un negocio en distintas ciudades, estar en la calle es la mejor manera de aprender”, dijo a Gestión.

El CEO enfatizó que para liderar eficazmente una operación regional, es fundamental conocer los diferentes contextos locales cara a cara, no solo desde la oficina.

