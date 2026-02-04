La financiación eleva el capital total recaudado por Tapi desde 2022 a más de US$ 60 millones. Endeavor Catalyst y Latitud también participaron en la ronda. Fundada en Buenos Aires, la empresa tiene previsto utilizar los fondos para invertir principalmente en México, contratar más personal, lanzar nuevos servicios de pago y cobro y, potencialmente, realizar adquisiciones si se presentan activos adecuados, según declaró el director ejecutivo Tomás Mindlin en una entrevista.

México se ha convertido en el mercado más importante de Tapi, ya que representa alrededor del 90% de los aproximadamente 25 millones de transacciones que procesa cada mes, según Mindlin.

La empresa trabaja con más de 110 clientes en toda la región, entre ellos Nubank y Mercado Pago, la división fintech de MercadoLibre Inc. También tiene acuerdos de colaboración con grandes minoristas como OXXO, Walmart y 7-Eleven, que permiten a los clientes pagar facturas o depositar efectivo en tiendas físicas.

Mindlin asegura que México está ganando una enorme relevancia, en parte porque el tamaño del país es una gran ventaja en términos de población, y más aún en términos de PBI y volumen de pagos.

La financiación llega en medio de una fuerte desaceleración de la inversión de capital riesgo en toda América Latina, ya que una menor liquidez global ha alejado a muchos inversores. La financiación de startups en la región ascendió a unos US$ 4,600 millones hasta octubre de 2025, el ritmo más lento en casi siete años, según datos de PitchBook.

Aun así, en el primer mes de este año, algunas empresas han encontrado oportunidades para recaudar capital, como la argentina Pomelo, que recaudó US$ 55 millones este mes.

Tapi se presenta como una red tripartita que conecta a los minoristas que aceptan pagos y depósitos en efectivo, las empresas que necesitan cobrar pagos recurrentes y los bancos que quieren ofrecer a sus clientes opciones de pago tanto digitales como presenciales. Uno de sus productos principales, tapipay, permite a las empresas automatizar los cobros y aceptar pagos mediante transferencias bancarias, tarjetas y efectivo a través de una única integración.

Además de México, Tapi también opera en Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde trabaja con bancos, empresas de tecnología financiera y servicios públicos. La empresa cuenta con unos 90 empleados, una cifra que se ha mantenido estable durante dos años pese al aumento del volumen de transacciones. Mindlin añadió que Tapi pretende mantener equipos reducidos y contratar a los mejores talentos técnicos de toda la región.