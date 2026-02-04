La financiación eleva el capital total recaudado por Tapi desde 2022 a más de US$ 60 millones.
La financiación eleva el capital total recaudado por Tapi desde 2022 a más de US$ 60 millones.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La startup fintech Tapi recaudó US$ 27 millones en una ronda de financiación Serie B liderada por Kaszek Ventures, con el objetivo de profundizar su papel en el ecosistema de pagos de México y ampliar una red que permite a consumidores y empresas mover dinero entre bancos, plataformas digitales y establecimientos físicos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.